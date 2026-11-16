oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Trafo-Riesen

APG: Spannberg liegt im Plan

Rudolf Preyer
von
Bauarbeiten im Umspannwerk Spannberg in vollem Gange
© APG
Weinviertel: Das Umspannwerk Spannberg liegt im Plan. Ende 2028 geht der erste Teil ans Netz, Mitte 2029 ist alles fertig. Bald rollen die ersten 290-Tonnen-Trafos an.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf der Baustelle arbeiten rund 60 Personen für APG und 22 für Netz NÖ. Das Werk soll die Stromversorgung im Weinviertel sichern und bindet Wind- und Sonnenstrom ein.

Auch interessant

Amazon Echo Dot im Early-Black-Friday-Angebot sichern!

1.000 Stück gratis: Lidl bringt das virale Döner Croissant nach Wien

Manager rocken die Bühne für den guten Zweck

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

80.000 Euro Sozialbetrug in Neunkirchen

NÖ: Rekordstart in den Winter

NÖ-Nordmanntanne für Brüssel

Maria Taferl: Kinderbetreuung made in NÖ

NÖ Feuerwehr jetzt EU-zertifiziert

Landesgalerie NÖ: Ridler sagt Adieu

APG: Spannberg liegt im Plan

Loisium-Aus in Langenlois

B 260: Umfahrung geht in die UVP

Cyrano soll die Sommerspiele Perchtoldsdorf retten