APG: Spannberg liegt im Plan

Weinviertel: Das Umspannwerk Spannberg liegt im Plan. Ende 2028 geht der erste Teil ans Netz, Mitte 2029 ist alles fertig. Bald rollen die ersten 290-Tonnen-Trafos an.

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Auf der Baustelle arbeiten rund 60 Personen für APG und 22 für Netz NÖ. Das Werk soll die Stromversorgung im Weinviertel sichern und bindet Wind- und Sonnenstrom ein.