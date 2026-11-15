oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In Europa löschen

NÖ Feuerwehr jetzt EU-zertifiziert

Niederösterreichs Feuerwehr bekommt das EU-Siegel: 122 Spezialkräfte rücken künftig bei Waldbränden in ganz Europa aus.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Europäische Kommission hat die neue Einheit nach mehr als zwei Jahren Vorbereitung zertifiziert. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) überreichte das Zertifikat Anfang November. Die Truppe mit der Bezeichnung GFFF-V bekämpft Waldbrände am Boden mit Fahrzeugen und kann im Ausland angefordert werden.

Erfahrung gibt es schon: Im Vorjahr halfen Niederösterreichs Feuerwehrleute in Griechenland und Montenegro. "Bei Waldbränden wie vor fünf Jahren in Hirschwang haben wir von europäischer Hilfe profitiert", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Auch interessant

Niger drängt Tausende Menschen aus dem Land

Landesfeiertag gehört auch den Kindern

300 Meter Schlange für Kebap um 1 Cent

Hilfe ohne Grenzen

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner spricht von einem Meilenstein: "Wald- und Vegetationsbrände machen nicht an Staatsgrenzen halt."

Österreich hat nun elf zertifizierte Katastrophenschutzmodule, drei davon stellt der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Meister-Boom in Niederösterreich

Addams Family: Baden bittet zum Grusel

Flugrettung: Ostregion einig

Ötscherbahn fährt wieder

Landesfeiertag gehört auch den Kindern

Pkw auf der A3 in Vollbrand

Wiener Neustadt: Regionalbusse fahren ab 16. November von neuem Standort ab

NÖ Feuerwehr jetzt EU-zertifiziert

Klosterneuburg feiert Hl. Leopold

Gemeinden rüsten gegen Wasserengpass