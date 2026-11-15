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NÖ Feuerwehr jetzt EU-zertifiziert
Die Europäische Kommission hat die neue Einheit nach mehr als zwei Jahren Vorbereitung zertifiziert. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) überreichte das Zertifikat Anfang November. Die Truppe mit der Bezeichnung GFFF-V bekämpft Waldbrände am Boden mit Fahrzeugen und kann im Ausland angefordert werden.
Erfahrung gibt es schon: Im Vorjahr halfen Niederösterreichs Feuerwehrleute in Griechenland und Montenegro. "Bei Waldbränden wie vor fünf Jahren in Hirschwang haben wir von europäischer Hilfe profitiert", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).
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Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner spricht von einem Meilenstein: "Wald- und Vegetationsbrände machen nicht an Staatsgrenzen halt."
Österreich hat nun elf zertifizierte Katastrophenschutzmodule, drei davon stellt der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband.
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