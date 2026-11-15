Pkw auf der A3 in Vollbrand

Die Lenkerin rettet sich ins Freie. Die junge Frau blieb unverletzt.

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Auto in Vollbrand © Thomas Lenger

A3: Kurz nach 18 Uhr bemerkte eine junge Pkw-Lenkerin am Freitagabend Brandgeruch in ihrem Fahrzeug. Sie hielt sofort am Pannenstreifen an und konnte gerade noch aussteigen, ehe der Wagen in Flammen stand.

"Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand der Pkw bereits in Vollbrand", berichtet Karl Wagner, Einsatzleiter der Feuerwehr Ebreichsdorf. Die Einsatzkräfte löschten das brennende Fahrzeug mit Wasser und Löschschaum und bargen es anschließend mit einem Kran.

Die Lenkerin blieb unverletzt und wurde von Sanitätern des Samariterbundes Ebreichsdorf vor Ort betreut. Der Straßendienst reinigte die Fahrbahn mit einem eigens angeforderten Spezialfahrzeug. Während der Lösch-, Berge- und Reinigungsarbeiten blieb die A3 in Fahrtrichtung Wien rund eine Stunde gesperrt.