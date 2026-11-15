Worte der Landeshauptfrau zum Landesfeiertag

Am Landesfeiertag setzt Johanna Mikl-Leitner im Stift Klosterneuburg ein deutliches Zeichen. Das Christentum prägt Niederösterreich, und Wissen soll Brücken bauen.

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Zum Auftakt des Landesfeiertags stellt die Landeshauptfrau den Heiligen Leopold in den Mittelpunkt. "Er steht für eine Politik des Ausgleichs und des Friedens", sagt Mikl-Leitner bei der Pressekonferenz im Stift. Das mehr als 900 Jahre alte Haus steht "wie kaum ein anderer Ort für die Geschichte unseres Landes und für unseren christlichen Glauben".

"Das Christentum hat unser Niederösterreich geprägt. Es hat unsere Kultur, unsere Werte und unser gesamtes gesellschaftliches Leben geprägt. Diese Werte gehören zu unserer Identität", betont die Landeshauptfrau. Ihr Fazit: "Nur wer weiß, woher er kommt, kann die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen."

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Pressekonferenz im Stift Klosterneuburg. © NLK Pfeiffer

Brücken bauen

Angesichts abgeschotteter Meinungsblasen in sozialen Medien braucht es laut Mikl-Leitner echte Begegnung: "Wir brauchen Orte, an denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen, um Brücken zu bauen und gemeinsame Lösungen zu finden." Die "Klosterneuburger Diskurse" bieten genau das und stehen 2027 unter dem Motto "Wissen ist Macht". Propst Anton Höslinger erinnert: "Die Klöster haben von Anfang an Wissenschaft und Forschung betrieben."

Das Stift hat die größte Privatbibliothek Österreichs. Rund 30 Personen forschen hier, und das Land unterstützt Projekte zum Verduner Altar, zum Agnes-Leuchter und zur digitalen Erschließung mittelalterlicher Handschriften. Die Forschung setzt sich am ISTA fort.

4,4 Millionen fürs Erbe

Gleichzeitig wird saniert: Wehrmauer, Marmorsaal und die originalen Parkettböden von 1740 im Kaisertrakt kommen an die Reihe. Bis 2027 fließen 4,4 Millionen Euro, das Land zahlt rund 1,1 Millionen. "Es ist unsere Verantwortung, das kulturelle Erbe zu bewahren und an die kommenden Generationen weiterzugeben", so Mikl-Leitner.

Fest für Kinder

Der Landesfeiertag ist auch ein Kinderlandesfeiertag. An 21 Standorten im ganzen Land sind die Kleinen eingeladen. Propst Höslinger feiert das Pontifikalamt in der Stiftskirche, ORF III überträgt live. Danach erteilt er auf dem Stiftsplatz den Leopoldisegen.