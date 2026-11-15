Ukrainische Drohnen treffen Russlands Chemie-Riesen

Die Ukraine hat in Nischnekamsk in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie angegriffen.

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Ukrainische Drohnen haben in Nischnekamsk einen der größten petrochemischen Industriekomplexe Russlands getroffen. Aufnahmen zeigen ein massives Feuer im Werk Nischnekamskneftechim, zu dem auch eine Ölraffinerie gehört. Laut regionalem Gesundheitsministerium wurden drei Menschen verletzt.

Im Süden Russlands traf ein Angriff ein wichtiges Umspannwerk. Der Chefingenieur der Anlage kam ums Leben, vier weitere Personen wurden durch herabstürzende Trümmer verletzt. Da das Werk auch das Bahnnetz mit Strom versorgt, musste der Zugverkehr vorübergehend komplett eingestellt werden.

Vorwürfe wegen Satelliten-Drosselung

In der Nacht auf Sonntag attackierte Russland seinerseits die ukrainische Energie- und Bahninfrastruktur in acht Regionen sowie ein Frachtschiff im Hafen Tschornomorsk. Selenskyj erklärte, diese Angriffe seien durch erneute Einschränkungen des US-Satellitennetzwerks Starshield (SpaceX) begünstigt worden, was die ukrainische Luft- und Drohnenabwehr schwäche.

Drohnen des Typs "Shahed".

Die russischen Streitkräfte nähmen Umspannwerke mit Drohnen des Typs "Shahed" ins Visier, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. "Und viele dieser Angriffe dringen durch, weil die Einschränkungen der Übertragungsgeschwindigkeit von Starshield-Terminals entlang der Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten noch immer bestehen."