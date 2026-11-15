Massiver Schaden
Ukrainische Drohnen treffen Russlands Chemie-Riesen
Ukrainische Drohnen haben in Nischnekamsk einen der größten petrochemischen Industriekomplexe Russlands getroffen. Aufnahmen zeigen ein massives Feuer im Werk Nischnekamskneftechim, zu dem auch eine Ölraffinerie gehört. Laut regionalem Gesundheitsministerium wurden drei Menschen verletzt.
Im Süden Russlands traf ein Angriff ein wichtiges Umspannwerk. Der Chefingenieur der Anlage kam ums Leben, vier weitere Personen wurden durch herabstürzende Trümmer verletzt. Da das Werk auch das Bahnnetz mit Strom versorgt, musste der Zugverkehr vorübergehend komplett eingestellt werden.
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Vorwürfe wegen Satelliten-Drosselung
In der Nacht auf Sonntag attackierte Russland seinerseits die ukrainische Energie- und Bahninfrastruktur in acht Regionen sowie ein Frachtschiff im Hafen Tschornomorsk. Selenskyj erklärte, diese Angriffe seien durch erneute Einschränkungen des US-Satellitennetzwerks Starshield (SpaceX) begünstigt worden, was die ukrainische Luft- und Drohnenabwehr schwäche.
Die russischen Streitkräfte nähmen Umspannwerke mit Drohnen des Typs "Shahed" ins Visier, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. "Und viele dieser Angriffe dringen durch, weil die Einschränkungen der Übertragungsgeschwindigkeit von Starshield-Terminals entlang der Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten noch immer bestehen."
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