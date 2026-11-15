Router-Fehler löste das US-Flug-Chaos aus

Ein einziger Fehler bei routinemäßigen Wartungsarbeiten hat am Freitag (13. November) zu einem historischen Chaos am US-Himmel geführt. Über vier Stunden lang stand alles still, mit massiven Folgen bis nach Österreich.

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Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA und Verkehrsminister Sean Duffy gegenüber Medien bestätigten, steckte kein Cyberangriff hinter dem landesweiten Flugstopp.

Ein Vertragspartner (L3Harris) sollte jahrzehntealte Kupferleitungen aus den 1980er-Jahren durch moderne Glasfasertechnik ersetzen. Während der Arbeiten kontaktierte ein Router andere Geräte im Flugkontrollsystem mit Datenanfragen. Die veralteten Schalter und Systeme hielten der Last nicht stand und brachen unter dem Datenstau zusammen.

Ob der eingesetzte Router schlicht defekt war oder bei der Installation ein menschlicher Fehler unterlief, wird derzeit noch untersucht.

November 13, 2026, Newark, New Jersey, USA: Activity at Newark Liberty International Airport. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Auswirkungen bis nach Wien

Die Folgen des rund vierstündigen Stillstands am Freitag sind enorm. Laut FAA fielen allein am Freitag rund 12.000 Flüge aus, darunter etwa 9.000 kommerzielle Passagiermaschinen.

Auch am Samstag mussten die Airlines weitere tausende Verbindungen streichen, weil Flugzeuge und Crews nach der Zwangspause schlicht am falschen Ort festsaßen.

Am Flughafen Wien hielten sich die unmittelbaren Ausfälle zwar dank des Nachtflugverbots in Grenzen, Reisende auf Transatlantik-Routen mussten am Samstag jedoch mit Verspätungen von bis zu zwei Stunden rechnen. 50 Milliarden Dollar für den Neustart Inzwischen ist die Störung behoben. Laut FAA-Chef Bryan Bedford läuft das System wieder stabil, bis Sonntagabend soll sich der gesamte Flugbetrieb wieder vollständig normalisiert haben.

Politisch hat die Panne jedoch ein Nachspiel: Verkehrsminister Sean Duffy nutzte den Vorfall für einen eindringlichen Appell an den US-Kongress. Um solche Systemausfälle künftig zu verhindern, forderte er zusätzliche 50 Milliarden US-Dollar, um die völlig überalterte Flugsicherung im Schnelldurchlauf zu modernisieren.