Terror
Guatemala verhängt Ausnahmezustand gegen Drogenkartelle
Nach einer Serie blutiger Angriffe zieht die Regierung von Guatemala die Reißleine. Für die kommenden 30 Tage gilt in den an Honduras grenzenden Regionen Zacapa und Izabal der Ausnahmezustand.
Ziel der Maßnahme sei es, "die Sicherheit zu stärken" und die Zivilbevölkerung vor der eskalierenden Gewalt der Drogenkartelle zu schützen, teilte die Regierung am Samstag mit.
Blutige Eskalation mächtiger Kartelle
Auslöser für den Schritt ist die dramatische Sicherheitslage. Allein in der Region Zacapa wurden in den vergangenen Wochen mindestens 17 Menschen bei bewaffneten Angriffen getötet. Kontrolliert wird das Gebiet laut Behördenangaben vom berüchtigten Kartell der Familie Lorenzana, das enge Verbindungen zum mächtigen mexikanischen Sinaloa-Kartell unterhält. In der Nachbarregion Izabal dominiert wiederum das Mendoza-Kartell.
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Rückenwind aus den USA
Der Vorstoß der guatemaltekischen Regierung erfolgt unmittelbar nach einer Entscheidung aus Washington: Erst am Freitag hatten die USA sowohl das Lorenzana- als auch das Mendoza-Kartell offiziell als "Terrorgruppen" eingestuft. Guatemala ist ein zentraler Partner in der von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Allianz zur Bekämpfung der Drogenkartelle in Lateinamerika.
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