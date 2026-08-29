LASK setzte Siegeszug mit 3:0 gegen Altach fort

Der LASK hat den Schwung aus der erstmals fixierten Champions-League-Teilnahme in die Fußball-Bundesliga mitgenommen.

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Vier Tage nach dem "Wunder von Linz" gegen Celtic Glasgow besiegte das Team von Trainer Dietmar Kühbauer den SCR Altach am Samstag zu Hause souverän mit 3:0 (2:0). Matchwinner war Christoph Lang mit einem frühen Doppelpack (3., 19.). Im Finish traf auch noch Florian Flecker (89.). Der Titelverteidiger ist damit vorerst drei Punkte vor Rapid Tabellenführer.

Kühbauer musste sein Team an zwei Positionen umstellen. Lang begann anstelle des im Gesicht verletzten Stürmerstars Samuel Adeniran, Alessandro Schöpf anstelle des gesperrten Robert Ljubicic. Dazu rückte der offensivere Krystof Danek für Melayro Bogarde in die Startformation. Bei den Altachern gab der einst beim LASK erfolgreiche Stürmer Marko Raguz sein Startelf-Debüt. Zur Pause wurde er von Yann Massombo ersetzt. Der pardonierte Franzose stand erstmals nach der Posse rund um einen von ihm angestrebten, aber gescheiterten Wechsel zu Sturm Graz wieder im Kader.

Blitzstart des LASK

Der LASK spielte die Vorarlberger in der Neuauflage des Anfang Mai in der Verlängerung gewonnenen Cupfinales vor der Pause an die Wand. Moses Usor hätte die Linzer vor 12.659 Zuschauern schon nach weniger als zehn Sekunden in Führung bringen können, schoss aber knapp am langen Eck vorbei. Das erste Tor fiel in Minute drei: Lang zog von der linken Seite nach innen und traf nach seinem Sololauf platziert via Innenstange.

Wenig später scheiterte Lang nach einem neuerlichen Haken gegen die Altach-Defensive an Goalie Dejan Stojanovic (11.). Auch einen Danek-Schuss parierte Stojanovic (19.). Beim folgenden Corner landete der Ball nach einer Kopfball-Stafette über Kasper Jörgensen und Joao Tornich erneut bei Lang, der im Zentrum freistehend einköpfelte. Mit seinem vierten Liga-Saisontor zog der 24-Jährige an der Spitze der Schützenliste unter anderen mit Adeniran gleich. Auch im ÖFB-Cup hat er bereits viermal getroffen.

Altachs defensive Unzulänglichkeiten hätten noch einige weitere Male bestraft werden können: Ein Jörgensen-Kopfball ging knapp daneben (22.), bei einem Lang-Kopfball nach scharfer Hereingabe von George Bello zeigte Stojanovic am kurzen Eck eine Glanzparade (26.). Jörgensen kam für einen gegen Benjamin Böckle ausgefahrenen Arm ungeschoren davon (40.). Für die Altacher reichte es bestenfalls zu Halbchancen.

Siegeszug fortgesetzt

Ein Distanzschuss von LASK-Verteidiger Xavier Mbuyamba strich nach Seitenwechsel nur knapp am Kreuzeck vorbei (52.), mit der Linzer Selbstverständlichkeit war es nach Seitenwechsel aber vorbei. Die Partie wurde zusehends zerfahrener. Altachs Ousmane Diawara traf aus spitzem Winkel das Außennetz (62.), der eingewechselte Srdjan Hrstic verfehlte das Tor mit einem Heber aus großer Distanz knapp (70.). Auf der Gegenseite hatte Champions-League-Quali-Held Flecker nach Zuspiel von Danek viel Platz und sorgte mit einem Schlenzer ins lange Kreuzeck für einen sehenswerten Schlusspunkt.

Der LASK feierte seinen saisonübergreifend achten Ligasieg in Folge. Die Oberösterreicher haben elf ihrer jüngsten zwölf Pflichtspiele gewonnen. Die Altacher dagegen gingen nach vier ihrer ersten fünf Ligapartien in dieser Saison als Verlierer vom Platz und liegen am Tabellenende. Nach drei Auswärtsspielen warten die Vorarlberger noch auf ihren ersten Punkt und ihr erstes Tor in der Fremde.