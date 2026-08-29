Rapid-Kapitän Seidl vor dem Abflug

Verlässt Kapitän Matthias Seidl den SK Rapid noch vor Transferschluss? Nach dem Aus im Europacup könnte ein Verkauf des Mittelfeldspielers das entstandene Budgetloch der Grün-Weiß stopfen.

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Am Sonntag könnte Matthias Seidl sein letztes Spiel für Rapid bestreiten. Nach dem verpassten Einzug in die Ligaphase der UEFA Conference League müssen die Grün-Weißen ein Budgetloch schließen. Ein Verkauf des 25-jährigen Kapitäns wird dadurch zu einer realistischen Option. Laut dem "Kurier" wurde zwar nicht mit der Ligaphase budgetiert, dafür aber mit einem "dicken Transferplus". Ein Spieler wurde bisher jedoch noch nicht verkauft.

Millionenangebot für den Rapid-Kapitän

Bereits Ende Juli berichtete die Tageszeitung, dass Rapid ein "unerwartetes Millionenangebot" für einen Stammspieler erhalten hatte. Wie nun enthüllt wird, handelte es sich dabei um Matthias Seidl. Sportchef Markus Katzer betonte damals: "Eigentlich wollen wir diesen Transfer nicht machen." Nach dem verpassten Europacup-Einzug könnten die Vorzeichen nun allerdings andere sein.

Trainer stellt sich vor Seidl

Trainer Johannes Hoff Thorup stellte sich am Freitag demonstrativ hinter seinen Kapitän und kritisierte die mangelnde Wertschätzung für den ÖFB-Teamspieler. Auf die Frage, ob Seidl bei Rapid genug Anerkennung erfahre, antwortete der Däne mit einem klaren "Nein". Er hob hervor, dass der Mittelfeldspieler stets den Verein über das eigene Ego stelle und mit seiner Einstellung als Vorbild vorangehe.

Vertragssituation sorgt für Brisanz

Zusätzliche Brisanz erhält die Personalie durch Seidls Vertragssituation. Der ÖFB-Teamspieler spielt laut "Kurier" immer noch zu Konditionen, die er bei seinem Wechsel von Blau-Weiß Linz im Sommer 2023 unterschrieben hatte und die einem damaligen Zweitligaspieler entsprachen. Eine Vertragsverlängerung scheiterte bereits 2024, nachdem sich die Parteien bei der Ausstiegsklausel nicht einigen konnten.

Nun könnte Seidl am Sonntag gegen den SK Sturm sein letztes Spiel für Rapid bestreiten. Ein "internationales Angebot" liege dem Mittelfeldspieler vor. Informationen von "Sky" zufolge gebe es Interesse und teils schriftliche Offerten aus Belgien, der Niederlande und Polen.