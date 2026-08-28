Gala-Spektakel zum Start: Bayern zerlegt Stuttgart mit 5:1!

Traumstart für den Titelverteidiger: Der FC Bayern München feiert zum Bundesliga-Auftakt einen furiosen 5:1-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart und setzt direkt ein echtes Ausrufezeichen.

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Der amtierende Meister hat die 64. Bundesliga-Saison mit einer wahren Machtdemonstration eröffnet. Vor ausverkaufter Kulisse in der Allianz Arena setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany standesgemäß mit 5:1 gegen den VfB Stuttgart durch. Matchwinner für die Hausherren waren unter anderem Michael Olise und Neuzugang Ismael Saibari, der nach seiner Einwechslung zwei Treffer direkt vorbereitete. Nationaltrainer Jürgen Klopp erlebte auf der Tribüne ein Spektakel, das nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm.

Dabei erwischten die Schwaben den mutigeren Start und trafen durch Tiago Tomas zunächst nur die Oberkante der Latte. Auf der Gegenseite zeigte sich der FCB spritzig: Nach einer maßgeschneiderten Kimmich-Ecke nickte Dayot Upamecano in der 21. Minute zur Führung ein. Kurz vor der Pause absolvierten die Bayern das Jubiläum von Manuel Neuer – der Keeper feierte sein 600. Pflichtspiel für die Münchner – ohne Gegentreffer. Nach der Halbzeit keimte bei den Gästen jedoch kurz Hoffnung auf, als Josha Vagnoman in Minute 52 zum 1:1 ausglich.

Münchner Doppelschlag bricht Stuttgarter Widerstand

Die Antwort des Meisters ließ nicht lange auf sich warten und fiel gewaltig aus. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich steckte Kimmich perfekt auf Michael Olise durch, der eiskalt zur erneuten Führung einschob. Unglücklich agierte kurz darauf erneut Vagnoman, der einen flachen Davies-Pass zum 3:1 ins eigene Netz abfälschte. Ein weiterer Treffer von Olise wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung vom VAR noch einkassiert, ehe Aleksandar Pavlovic nach Vorarbeit von Joker Saibari auf 4:1 stellte.

In den Schlussminuten durften die Bayern-Fans gleich doppelt jubeln. Nach monatelanger Verletzungspause feierte Lennart Karl sein viel umjubeltes Comeback. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte schließlich Luis Diaz in der Nachspielzeit, als er nach einem Ballgewinn eiskalt zum 5:1-Endstand vollendete.