Klopp kündigt Musiala-Gespräche an

Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp hat in seinem ersten TV-Interview über seine neuen Aufgaben gesprochen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Jamal Musiala und dem Austausch mit den Vereinstrainern.

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Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel der Bayern gegen Stuttgart bei "Sky" in seiner Rolle als Nachfolger von Julian Nagelsmann geäußert. Am Sonntag wird Klopp zudem beim Bundesliga-Spiel von Schalke in Augsburg vor Ort sein, um Spieler zu beobachten.

Gespräche mit den Vereinen

Im Gespräch mit Moderatorin Britta Hofmann und Experte Thomas Hitzelsperger kündigte der 59-Jährige an, Treffen mit den Bayern und Jamal Musiala abzuhalten. Auf die Frage, wie der Austausch mit den Trainern bisher war, sagte Klopp: "Das waren sehr, sehr angenehme Gespräche. Ich möchte wirklich mit ihnen zusammenarbeiten. Weil die Vereine ja unterschiedliche Systeme spielen, muss ich wissen, was die Trainer ihren Spielern sagen, bevor ich sie dann kriege. Ich bin am Sonntag bei Bayern am Trainingsgelände, um Spieler zu treffen und einfach Abläufe kennenzulernen. Das werden wichtige Gespräche."

Kontakt zu Jamal Musiala

Ein zentrales Thema war zudem der 23-jährige Jamal Musiala. Die Moderatorin fragte den Bundestrainer explizit nach dem Kontakt zum Nationalspieler: "Wie war der Kontakt zu ihm? Du wirst ihn dann sicherlich Sonntag beim Training sehen." Klopp konterte daraufhin schlagfertig: "Vielleicht sogar heute Abend."

Unterstützung in schwerer Phase

Hintergrund sind die gesundheitlichen Probleme des Bayern-Stars. Wie berichtet wurde, erkundigte sich Klopp in der vergangenen Woche nach Musialas zweitem Zusammenbruch telefonisch nach dessen Wohlergehen. Er sagte ihm seine Unterstützung zu und wollte ihm am Telefon ein gutes Gefühl sowie Mut zusprechen. Dabei machte er klar, dass Musiala ein zentraler Bestandteil seiner Zukunftsplanung sei, man auf ihn setze und ihm helfen werde. Dem Spieler imponierten diese Worte. Die Kollapse sind auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen, bei der es sich um sogenannte Absencen (Bewusstseinspausen) handelt.