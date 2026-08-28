Milan & Ilzer-Reunion: Hammer-Lose für Bullen & Sturm

Die Auslosung der Europa League hat die Gegner der verbleibenden zwei Österreicher ergeben – und diese haben es in sich!

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Neben dem Wunder von Linz schafften es auch Vizemeister Sturm Graz und Österreichs Nummer drei RB Salzburg in eine Ligaphase, nämlich die des zweithöchsten UEFA-Wettbewerbs.

Rossoneri für die Bullen

Die Auslosung der beiden hat ergeben: Es gibt jeweils ein Duell mit einem deutschen Team, außerdem bekommen beide einen Premier-League-Klub vor die Brust. Aus Topf 1 hat aber nur Salzburg einen echten brocken bekommen: AC Milan!

Der viermalige Champions-League-Sieger Milan muss diesmal mit der Europa League Vorlieb nehmen, dabei treffen sie auf die Bullen.

Mit Bayer Leverkusen oder Oliver Glasners Ex-Klub Crystal Palace gibt es noch zwei weitere ordentliche Hürden. Alle Salzburg-Gegner im Überblick:

AC Milan (H)

Bayer Leverkusen (A)

Sparta Prag (H)

Anderlecht (A)

Crystal Palace (H)

NK Celje (A)

Ararat Armenia (H)

Levski Sofia (A)

Grazer Wiedersehen mit Christian Ilzer

Sturm Graz ist ohne einen der richtig großen Namen ausgekommen, auch wenn Marseille, Rennes, Bournemouth oder das Wiedersehen mit Christian Ilzer bei Hoffenheim alles andere als einfach sind. Alle Paarungen im Überblick:

Olympique Marseille (H)

AZ Alkmaar (A)

Stade Rennes (H)

Dinamo Zagreb (A)

NK Celje (H)

AFC Bournemouth (A)

OFI Kreta (H)

TSG Hoffenheim (A)

Das Europa-League-Los des SK Sturm © UEFA via Getty Images

Die Spieltage der Europa League im Überblick:

1. Spieltag: 16./17. September 2026

2. Spieltag: 15. Oktober 2026

3. Spieltag: 22. Oktober 2026

4. Spieltag: 5. November 2026

5. Spieltag: 26. November 2026

6. Spieltag: 10. Dezember 2026

7. Spieltag: 21. Januar 2027

8. Spieltag: 28. Januar 2027

Die K.o.-Runden der Europa League im Überblick:

Play-offs der K.-o.-Phase: 18. & 25. Februar 2027

Achtelfinale: 11. & 18. März 2027

Viertelfinale: 8. & 15. April 2027

Halbfinale: 29. April & 6. Mai 2027

Finale (Frankfurt): 26. Mai 2027

Gelost wird aus vier Lostöpfen, jedes Team bekommt aus jedem Topf zwei Gegner: Einen im Heimspiel, einen im Auswärtsspiel.

+++ LIVE-Ticker +++ Liveticker aktualisieren 28.08.2026, 13:24 Alle Sturm-Graz Gegner Marseille (H), Alkmaar (A), Rennes (H), Dinamo Zagreb (A), Celje (H), Bournemouth (A), Crete (H), Hoffenheim (A) 28.08.2026, 13:23 Alle Salzburg-Gegner Milan (H), Leverkusen (A), Sparta Prag (H), Anderlecht (A), Crystal Palace (H), Celje (A), Ararat (H), Levski Sofia (A) 28.08.2026, 13:21 Marseille in Graz Das heißt Sturm Graz empfängt Marseille in Österreich. Auch kein leichtes Los. 28.08.2026, 13:19 AZ Alkmaar für Sturm Die Grazer bekommen keinen der Großen aus Topf eins, sondern erstmals Alkmaar auswärts. 28.08.2026, 13:17 Milan! Und Salzburg bekommt das Heimspiel gegen den AC Milan. Hammer-Los! 28.08.2026, 13:15 Leverkusen für Salzburg! Salzburg muss nach Leverkusen reisen. 28.08.2026, 13:14 Wenig Tamtam Diesmal werden keine Awards vergeben, die Losung startet also bereits. 28.08.2026, 13:01 Los geht's! Wie auch schon bei der Champions-League-Auslosung, spielen Chor und Mini-Orchester die Turnier-Hymne. 28.08.2026, 12:47 T -15 Minuten Herzlich Willkommen! Um 13 Uhr beginnt die Zeremonie für die Auslosung der Europa League mit Sturm Graz und Salzburg.

Alle Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Leverkusen (GER), Benfica (POR), Juventus (ITA), Milan (ITA), Lyon (FRA), AZ Alkmaar, (NED), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (ESP), Marseille (FRA)

Topf 2: Ferencváros (HUN), Viktoria Plzeň (CZE), Union SG (BEL), GNK Dinamo (CRO), Salzburg (AUT), Celtic (SCO), Sparta Praha (CZE), Rennes (FRA), Anderlecht (BEL)

Topf 3: Sturm Graz (AUT), Lech Poznań (POL), Crystal Palace (ENG), Bournemouth (ENG), Sunderland (ENG), Celje (SVN), Jagiellonia (POL), Omonia (CYP), Celta (ESP)

Topf 4: Hoffenheim (GER), Beşiktaş (TUR), Torreense (POR), H. Beer-Sheva (ISR), N.E.C. (NED), OFI Crete (GRE), Lillestrøm (NOR), Levski Sofia (BUL), Ararat-Armenia (ARM)

Gegen ein Team aus derselben Nation kann in der Ligaphase aber nicht gespielt werden, die beiden Eurofighter treffen (vorerst) also nicht aufeinander. Die Bullen werden aus Topf zwei gezogen, die Grazer aus Topf drei.

Insgesamt gibt es 36 Teilnehmer, die ersten acht schaffen es ins Achtelfinale, die acht dahinter ins Sechzehntelfinale.