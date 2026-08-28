Bayern-Knall um Michael Olise

Wichtige Zukunftsentscheidung vor dem Liga-Start gegen Stuttgart (20.30 Uhr, Sky).

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Nach den jüngsten Spekulationen um einen langfristigen Abschied von Michael Olise hat sich das Umfeld des französischen Offensivstars zu Wort gemeldet und die Situation beim FC Bayern München eingeordnet. Obwohl Medienberichte über ein Zukunftsinteresse von Real Madrid und aus der Premier League kursieren, liegt der Fokus des 24-Jährigen aktuell voll und ganz auf dem Rekordmeister.

"Er will mit Bayern alles gewinnen"

In der Sportzeitung L’Équipe bezog sein engster Kreis nun eindeutig Stellung:

“"Er ist sehr glücklich in München. Natürlich ist es langfristig logisch, dass er sich neuen Herausforderungen stellt. Aber im Moment ist alles bestens. Er will sich einfach weiterentwickeln und vor allem in dieser Saison alles mit dem Bayern gewinnen."” Umfeld Michael Olise

Olise gilt bei Bayern als unverkäuflich

Damit sind Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang in diesem Transferfenster vom Tisch. Olise, der sich unter Trainer Vincent Kompany auf dem Flügel als Schlüsselspieler etabliert hat, peilt mit den Münchnern den maximalen sportlichen Erfolg an. Beim FC Bayern gilt der Franzose ohnehin als unverkäuflicher Eckpfeiler für die Verwirklichung der eigenen Titelambitionen.