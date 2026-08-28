5-Jahres-Wertung: Gut, aber weit weg vom Ziel

Österreich befindet sich in der für die Vergabe der Europacup-Startplätze maßgeblichen Fünfjahreswertung auf dem Vormarsch – doch der Weg ist (zu) lang.

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In den Qualispielen für die Ligaphasen der Champions League, Europa League und Conference League holten die heimischen Clubs 4,1 Punkte und damit um 0,1 Zähler mehr als in der gesamten Vorsaison.

Das bedeutet einen Vorstoß auf Rang 17, die Rückeroberung des wichtigen 15. Platzes und damit des fünften Europacup-Tickets erscheint aber illusorisch.

Österreich in Schlagdistanz zur Schweiz

Zwar befindet sich der 16. Schweiz mit 2,55 Punkten Vorsprung und nur noch zwei Clubs in den Ligaphasen in Reichweite, doch auf den aktuellen 15. Zypern, der ebenfalls zwei Vereine im Rennen hat, fehlen bereits 6,543 Punkte.

Um diesen Rückstand aufzuholen, müssten der LASK in der Champions League sowie Sturm Graz und Red Bull Salzburg in der Europa League schon eine außergewöhnliche Erfolgsserie hinlegen.

Der 14. Dänemark und der 13. Norwegen haben bereits über zehn Zähler Vorsprung, zudem sind diese beiden Nationen mit jeweils vier Ligaphasen-Startern für die kommenden Monate sehr gut aufgestellt. Österreichs Vereine können noch in zumindest 24 Partien Punkte sammeln.

Nähere Zukunft ist düster

Ein Sieg in der Ligaphase würde für die Fünfjahreswertung 0,4 Zähler bringen, ein Remis 0,2. Zudem gibt es Bonuspunkte für Endplatzierungen - in der Europa League und Conference League allerdings nur dann, wenn man unter den Top 24 der 36 Teilnehmer landet und damit in die K.o.-Phase aufsteigt.

In dieser Saison war Österreich zum vorerst letzten Mal mit fünf Clubs auf internationalem Parkett vertreten. Durch die schlechten Ergebnisse der vergangenen Jahre stellt die heimische Liga im kommenden Jahr nur noch vier Europacup-Teilnehmer - 2027 startet der Meister in der zweiten Champions-League-Qualirunde und der Cupsieger in der ersten Europa-League-Qualirunde.

Die beiden weiteren Startplätze gelten für die zweite Conference-League-Qualirunde. Dadurch könnte es passieren, dass Österreich in der übernächsten Saison keinen einzigen Verein in einer Ligaphase stellt.