GAK fordert den WAC – bringt der Trainerwechsel die Wende?

Beim Grazer AK soll im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC die Wende gelingen. Der neue Cheftrainer Gerald Scheiblehner feiert an der Seitenlinie sein viel beachtetes Bundesliga-Debüt.

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Beim Grazer AK soll nach den jüngsten Enttäuschungen in der 5. Bundesliga-Runde endlich die Wende gelingen. Der neu verpflichtete Cheftrainer Gerald Scheiblehner übernimmt das Zepter von Interimscoach Joachim Standfest und feiert am Samstag seine Premiere auf der Bank des Tabellenkellers. Im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC fordern die Steirer vor heimischem Publikum die ersten drei Punkte ein. Scheiblehner verspricht für seinen Auftakt eine Mannschaft, die mit voller Energie um den Sieg kämpfen wird. (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker)

WAC-Trainer Silberberger erwartet heißen Tanz beim GAK

Die Gäste aus Kärnten reisen mit Respekt, aber breiter Brust nach Graz. WAC-Trainer Thomas Silberberger gratulierte Scheiblehner zwar zum neuen Job, weiß aber um die Schwere der Aufgabe durch den Trainereffekt beim Gegner. Die Wolfsberger verstärkten sich am Donnerstag kurzfristig noch mit Ex-Austrianer Dominik Fitz, der leihweise verpflichtet wurde und direkt im Kader stehen könnte. Silberberger betonte, dass seine Elf gut vorbereitet in das schwere Auswärtsspiel gehe.