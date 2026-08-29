oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Steiermark-Duell

GAK fordert den WAC – bringt der Trainerwechsel die Wende?

SR
von
Ein Mann mit kurzen, ergrauenden Haaren und einem dunklen Oberteil steht im Profil und gestikuliert mit ausgestrecktem Arm und geöffneter Handfläche nach rechts. Im Hintergrund ist eine unscharfe Stadionkulisse mit violetten Rängen zu erkennen.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Beim Grazer AK soll im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC die Wende gelingen. Der neue Cheftrainer Gerald Scheiblehner feiert an der Seitenlinie sein viel beachtetes Bundesliga-Debüt.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim Grazer AK soll nach den jüngsten Enttäuschungen in der 5. Bundesliga-Runde endlich die Wende gelingen. Der neu verpflichtete Cheftrainer Gerald Scheiblehner übernimmt das Zepter von Interimscoach Joachim Standfest und feiert am Samstag seine Premiere auf der Bank des Tabellenkellers. Im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC fordern die Steirer vor heimischem Publikum die ersten drei Punkte ein. Scheiblehner verspricht für seinen Auftakt eine Mannschaft, die mit voller Energie um den Sieg kämpfen wird. (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker)

Auch interessant

Gala-Spektakel zum Start: Bayern zerlegt Stuttgart mit 5:1!

Klopp kündigt Musiala-Gespräche an

4:0-Gala – WSG überrollt Lustenau

WAC-Trainer Silberberger erwartet heißen Tanz beim GAK

Die Gäste aus Kärnten reisen mit Respekt, aber breiter Brust nach Graz. WAC-Trainer Thomas Silberberger gratulierte Scheiblehner zwar zum neuen Job, weiß aber um die Schwere der Aufgabe durch den Trainereffekt beim Gegner. Die Wolfsberger verstärkten sich am Donnerstag kurzfristig noch mit Ex-Austrianer Dominik Fitz, der leihweise verpflichtet wurde und direkt im Kader stehen könnte. Silberberger betonte, dass seine Elf gut vorbereitet in das schwere Auswärtsspiel gehe.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

4:0-Gala – WSG überrollt Lustenau

Klopp kündigt Musiala-Gespräche an

GAK fordert den WAC – bringt der Trainerwechsel die Wende?

Kapfenberg schockt den Tabellenführer

Briefwahl: Parteien fordern jetzt eine Reform

Trump-Berater: Indien finanziert Russlands Ukraine-Krieg

Gala-Spektakel zum Start: Bayern zerlegt Stuttgart mit 5:1!

Glasner: "Über Monate eine Sieben-Tage-Woche"

EU verlangt sofortigen Machtwechsel

Ätna spuckt große Mengen Lava