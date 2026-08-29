Glasner knöpft Liverpool einen Punkt ab

Liverpool zittert sich zum Remis: Isak und Munoz verhindern Blamage gegen Nottingham Forest.

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Nach zwei Pleiten in den ersten zwei Pflichtspielen dieser Fußballsaison ist Trainer Oliver Glasner und Xaver Schlager mit Nottingham Forest das erste Erfolgserlebnis gelungen.

© Getty Images

Die "Tricky Trees" erreichten am Samstag in Englands Premier League auswärts gegen Liverpool ein 2:2. Die Gäste gingen durch Dan Ndoye (24.) und Morgan Gibbs-White (70./Elfmeter) zweimal in Führung, die nach zwei Runden noch sieglosen "Reds" glichen dank Alexander Isak (60.) und Victor Munoz (82.) aus.

Schlager spielte bei Nottingham durch.