560 neue Meister
Meister-Boom in Niederösterreich
Von Juli 2025 bis Juli 2026 haben 560 Prüflinge bestanden, 80 mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter ist die Gas-, Sanitär- und Heizungstechnik mit 33 neuen Meistertiteln. "Hinter diesen Abschlüssen steckt harte Arbeit, Begeisterung für den Beruf und ein großer Wille zur Weiterbildung", sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.
Der Meistertitel steht auf einer Ebene mit dem Bachelor. Spartenobmann Jochen Flicker: "Die berufliche Spitzenqualifikation steht universitären Ausbildungen in nichts nach."
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Neustart zum Meister
Lavinia Weissenböck war elf Jahre Kleinkindpädagogin und ist jetzt Meisterin der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung. "Das Schwierige war, die eigene Unsicherheit abzulegen", sagt sie.
Jeffrey Treganza war über 20 Jahre Opernsänger und ist heute Uhrmachermeister in Strasshof. Bäckermeisterin Karina Praxl betont: "Es ist ein Handwerk, das nicht aussterben darf."
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