oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

560 neue Meister

Meister-Boom in Niederösterreich

Rudolf Preyer
von
Lauter Meister.
© ORF
Das Handwerk in Niederösterreich boomt. 560 Meister- und Befähigungsprüfungen bedeuten ein Plus von fast 20 Prozent.
OE24 auf Google bevorzugen

Von Juli 2025 bis Juli 2026 haben 560 Prüflinge bestanden, 80 mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter ist die Gas-, Sanitär- und Heizungstechnik mit 33 neuen Meistertiteln. "Hinter diesen Abschlüssen steckt harte Arbeit, Begeisterung für den Beruf und ein großer Wille zur Weiterbildung", sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Spartenobmann Jochen Flicker (links) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (rechts) gratulierten den Absolventinnen und Absolventen – wie der neuen Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigungsmeisterin Lavinia Weissenböck
Spartenobmann Jochen Flicker (links) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (rechts) gratulierten den Absolventinnen und Absolventen – wie der neuen Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigungsmeisterin Lavinia Weissenböck © ORF

Der Meistertitel steht auf einer Ebene mit dem Bachelor. Spartenobmann Jochen Flicker: "Die berufliche Spitzenqualifikation steht universitären Ausbildungen in nichts nach."

Auch interessant

Frisch gezapfte Pläne für die Ottakringer Brauerei

Addams Family: Baden bittet zum Grusel

Romeo & Julia: Großer Jubel bei der Premiere

Neustart zum Meister

Lavinia Weissenböck war elf Jahre Kleinkindpädagogin und ist jetzt Meisterin der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung. "Das Schwierige war, die eigene Unsicherheit abzulegen", sagt sie.

Jeffrey Treganza war über 20 Jahre Opernsänger und ist heute Uhrmachermeister in Strasshof. Bäckermeisterin Karina Praxl betont: "Es ist ein Handwerk, das nicht aussterben darf."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Herzogin Kate: Pretty in Lachspink

Kevin Smith zu dick fürs Flugzeug

Gemeinden rüsten gegen Wasserengpass

Ibiza-Video: Böhmermann überrascht mit Countdown

Pkw auf der A3 in Vollbrand

Meister-Boom in Niederösterreich

Addams Family: Baden bittet zum Grusel

Wiener Neustadt: Regionalbusse fahren ab 16. November von neuem Standort ab

Let's Dance: Skandal um Stimmenkauf für Meier

Lauda: „Darum unterstütze ich Kurz“