Frisch gezapfte Pläne für die Ottakringer Brauerei

Neue Wohnungen, Grünflächen und offene Tore statt hoher Zäune. Das Areal der Ottakringer Brauerei soll umgestaltet werden. Ab 24. November können auch Anrainer ihre Wünsche einbringen.

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Wo seit fast 190 Jahren Bier gebraut wird, soll sich in den kommenden Jahren einiges verändern. Das 5,5 Hektar große Areal der Ottakringer Brauerei am Ottakringer Platz soll gemeinsam mit der Stadt Wien neu gestaltet werden. Geplant sind Wohnungen, neue Gewerbeflächen und deutlich mehr Grün. Auch die Bevölkerung soll davon profitieren, denn ein Teil des bisher abgeschlossenen Geländes wird künftig für alle zugänglich sein.

Zäune sollen verschwinden

Wer heute an der Brauerei vorbeispaziert, bekommt vom weitläufigen Gelände hinter den Mauern und Zäunen nur wenig mit. Das soll sich ändern. Rund ein Viertel der Fläche soll für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Bestehende Absperrungen sollen teilweise verschwinden und Platz für neue Wege und Aufenthaltsbereiche machen.

Mehr als Hopfen und Malz: Weiterentwicklung im Herzen Ottakrings. © Ottakringer Brauerei

Auch dort, wo derzeit noch Lagerflächen und asphaltierte Bereiche das Bild prägen, soll es künftig grüner werden. Versiegelte Flächen sollen aufgebrochen und begrünt werden, um das dicht bebaute Grätzl besser gegen sommerliche Hitze zu wappnen. "Das ist ein echtes Upgrade für die Lebensqualität in diesem Grätzl", freut sich Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Bier wird weiterhin in Ottakring gebraut

Schon seit der Gründung 1837 hat sich der Standort laufend weiterentwickelt. © Ottakringer Brauerei

Bei all den Veränderungen soll eines bleiben, wie es seit 1837 ist. In Ottakring wird weiterhin Bier gebraut. Die traditionsreiche Privatbrauerei soll ihre Produktion modernisieren und künftig auf einen Teil des Geländes konzentrieren. Dadurch werden größere Lagerflächen frei, auf denen Wohnungen und neue Gewerbebetriebe entstehen können.

Bei all den Veränderungen soll eines bleiben, wie es seit 1837 ist. In Ottakring wird weiterhin Bier gebraut. Die traditionsreiche Privatbrauerei soll ihre Produktion modernisieren und künftig auf einen Teil des Geländes konzentrieren. Dadurch werden größere Lagerflächen frei, auf denen Wohnungen und neue Gewerbebetriebe entstehen können. Auch das kulturelle Leben soll nicht zu kurz kommen. Schon jetzt locken Konzerte, Festivals und Märkte zahlreiche Besucher auf das Brauereigelände. Dieses Angebot soll weiter ausgebaut werden.

"Diese Verbindung wollen wir in die Zukunft tragen", erklärt Tobias Frank, technischer Geschäftsführer und erster Braumeister der Ottakringer Brauerei. Er setzt auf eine starke Produktion und offene Tore für die Nachbarschaft.

Anrainer dürfen ihre Wünsche einbringen

Wie das Brauereiviertel künftig aussehen soll, ist noch nicht im Detail entschieden. Zunächst sind die Menschen gefragt, die rund um die Brauerei leben und arbeiten. Ab 24. November können Anrainer und Interessierte bei einer Grätzl-Umfrage ihre Ideen einbringen. Bis 21. Dezember ist die Teilnahme online oder per Postkarte möglich. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) sieht in der Neugestaltung eine große Chance für Ottakring. Besonders begrüßt Lamp, dass die Bevölkerung von Beginn an eingebunden wird.

Auch NEOS-Planungssprecherin Selma Arapović unterstützt die Pläne. Die Rückmeldungen sollen in die weitere Planung einfließen. Im Frühjahr 2027 soll die Stadtentwicklungskommission ein Leitbild für das Areal beschließen. Wann die ersten Bauarbeiten beginnen und wie viele Wohnungen tatsächlich entstehen könnten, ist derzeit noch offen.