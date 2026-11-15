Löw warnt Klopp vor Liverpool-Falle

Joachim Löw lobt Jürgen Klopp nach dem 3:1 gegen Serbien. Doch der deutsche Weltmeister-Trainer warnt vor einer gefährlichen Fehleinschätzung.

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Der Klopp-Effekt ist da. Deutschland schlägt Serbien mit 3:1, die Zuversicht rund um die Nationalmannschaft wächst. Doch ausgerechnet Joachim Löw (66) tritt auf die Euphoriebremse. Der Weltmeister-Trainer von 2014 kennt den Druck beim DFB wie kaum ein anderer. Und er weiß: Was bei Liverpool funktioniert hat, muss bei der Nationalmannschaft noch lange nicht klappen.

"Es ist ein Unterschied, ob man Liverpool trainiert oder die Nationalmannschaft", warnte Löw am Sonntag bei "Bild-Live".

Eine klare Botschaft an Jürgen Klopp, der nach seinen großen Erfolgen mit Borussia Dortmund und Liverpool nun Deutschland zurück an die Weltspitze führen soll.

Löw lobt Klopp – und warnt vor großem Irrtum

Dabei hält Löw viel von der bisherigen Arbeit seines Nachfolgers. Vor allem Klopps Umgang mit den Spielern überzeugt ihn.

"Er macht das sehr, sehr gut, er gibt den Spielern viel Selbstvertrauen", lobte der ehemalige Bundestrainer.

DFB-Teamchef Jürgen Klopp gratuliert Felix Nmecha nach dem 3:1 gegen Serbien. Vor dem Duell mit den Niederlanden bekommt der frühere Liverpool-Trainer Lob und mahnende Worte von Joachim Löw. © Getty Images

Auch die Entscheidung, beim ersten Lehrgang zahlreiche Spieler einzuladen, findet Löw richtig. Klopp habe sich zunächst einen Überblick verschaffen müssen, statt sich früh auf eine feste Mannschaft festzulegen.

Erste Fortschritte seien bereits sichtbar. "Man spürt jetzt schon, dass die Spieler seiner Idee folgen", sagte Löw.

Doch dann kommt das große Aber.

»Der Name alleine garantiert nicht immer Erfolg«

Klopp ist einer der populärsten deutschen Trainer. Mit Liverpool gewann er die Champions League und die Premier League, mit Dortmund zweimal die deutsche Meisterschaft.

Für Löw zählt das beim DFB allerdings nur bedingt.

"Der Name alleine garantiert nicht immer Erfolg", stellte der 66-Jährige klar.

Seine Warnung: Die Nationalmannschaft ist kein Klub. Ein Bundestrainer hat weniger gemeinsame Trainingszeit mit seinen Spielern, steht aber ständig unter Beobachtung. Kritik kommt nicht nur nach Niederlagen, sondern auch bei Personalentscheidungen und öffentlichen Auftritten.

"Das muss man wissen, das muss man aushalten", sagte Löw.

Deshalb will er Klopp nicht an einzelnen Ergebnissen messen. Entscheidend sei, dass der neue Bundestrainer in den kommenden sechs bis zwölf Monaten eine Mannschaft formt, die auch gegen die Besten bestehen kann.

Rückendeckung im Nmecha-Wirbel

Auch bei einem heiklen Thema stellt sich Löw hinter Klopp.

Die Diskussion um Felix Nmechas umstrittenen Kronen-Jubel hatte zuletzt für Wirbel gesorgt. Löw hält Klopps Umgang mit der Angelegenheit für richtig. Nmecha geriet für seine religiöse Geste ins Kreuzfeuer, als er nach seinem BVB-Tor eine imaginäre Krone abnimmt und vor sich auf den Rasen legt – in Anspielung auf Jesus Christus.

DFB-Star Felix Nmecha kniet auf dem Rasen. Sein umstrittener Kronen-Jubel sorgte zuletzt für Diskussionen. Joachim Löw stellt sich beim Umgang mit der Debatte hinter Bundestrainer Jürgen Klopp. © IMAGO/Team 2

Der frühere Bundestrainer weiß aus eigener Erfahrung, dass sportliche Fragen beim DFB schnell von öffentlichen Debatten überlagert werden können. Umso wichtiger sei es, dass Klopp seinen Kurs beibehält.

Niederlande-Kracher wird zum nächsten Prüfstein

Nach dem 3:1 gegen Serbien wartet bereits der nächste große Gegner. Am Montag trifft Deutschland in der Nations League auf die Niederlande.

Für Klopp ist es die nächste Gelegenheit, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Löw interessiert allerdings weniger ein einzelner Sieg als die Entwicklung bis zum nächsten großen Turnier.

"Ein Turnier ist das Maß aller Dinge", stellte der Weltmeister-Trainer klar.