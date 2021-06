Mann in Altkleider-Container eingeklemmt – tot

Ein 40-jähriger Mann starb qualvoll eingeklemmt in einer Einwurfklappe des Kleidercontainers.

Schreckliches Todes-Drama in Deutschland: Ein 40-jähriger Mann soll beim Versuch, in einen Altkleidercontainer zu steigen, in der Einwurfklappe hängen geblieben sein und sich nicht mehr befreien können – eine Zeugin sah den regungslosen Mann zum Tagesanbruch – er war bereits tot.

Mann steckte mit dem Hals fest

Der tragische Vorfall ereignete sich auf einem Supermarkt-Geschäftsgelände in Hilchenbach (Kreis Siegen), einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Der Mann steckte mit dem Hals in der Einwurfklappe fest, bewegt sich nicht. Polizeisprecher Stefan Pusch sagt gegenüber "Bild": "Der Mann muss mit den Füssen auf der gelben Kiste gestanden haben und plötzlich abgerutscht sein. Wir gehen von einem Unglücksfall aus."

Die weiteren Ermittlungen der Polizei bekräftigten, dass es sich um einen Unglücksfall handelte und der Mann bei dem Versuch, Kleidung aus dem Container zu holen, in der Einwurfklappe steckenblieb und letztlich verstarb.