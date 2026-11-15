Rapid-Fans machen ÖFB Strich durch die Rechnung

Bei der Hauptversammlung von Rapid sorgte die mögliche U21-EM für hitzige Debatten. Die Mehrheit der Mitglieder lehnte Spiele im eigenen Stadion ab.

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Der ÖFB bewirbt sich um die Austragung der U21-EM 2029. Der Gegner heißt Spanien, die Entscheidung fällt am 7. Dezember in Belfast. Ein Teil des Plans: Spiele im Allianz Stadion von Rapid.

Bei der Hauptversammlung der Grün-Weißen gab einen klaren Dämpfer von den Anhängern.

Finanzielle Argumente im Fokus

Geschäftsführerin Daniela Bauer betonte im Rahmen der Versammlung die wirtschaftlichen Vorzüge. Zwischen 570.000 und 720.000 Euro an Einnahmen könnten in die Vereinskasse fließen. Auch Präsident Alexander Wrabetz warb für das Vorhaben und erklärte: "700.000 Euro können im Jahr 2029 viel Geld sein." Insgesamt acht heimische Spielstätten wurden vom ÖFB nominiert, wobei mindestens sechs Arenen benötigt würden.

Kritik und emotionale Argumente

Zahlreiche Anhänger zeigten sich jedoch verärgert. Sie monierten eine späte Information durch die Vereinsführung und äußerten Bedenken, dass womöglich Austria-Fans im eigenen Stadion Platz nehmen könnten. Ein Mitglied brachte den Unmut auf den Punkt: "Das ist unser Wohnzimmer – würden Sie Ihr Wohnzimmer jemand Fremdem zur Verfügung stellen?" Demgegenüber sahen andere Fans in dem sportlichen Großereignis eine klare Aufwertung sowie eine internationale Bühne für den Verein.

Offene Fragen nach Votum

Am Ende fiel die Entscheidung deutlich aus. Mit 224 zu 140 Stimmen sprach sich die Mehrheit der anwesenden Mitglieder gegen das Turnier aus, wenngleich zu diesem Zeitpunkt bereits einige Personen die Versammlung verlassen hatten. Das Präsidium soll diesen Beschluss künftig einbeziehen, auch wenn unklar bleibt, ob ein Ausstieg nach bereits getroffenen Vereinbarungen mit der UEFA überhaupt noch möglich ist.