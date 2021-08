Rad-Massensturz überschattet Olympia-Finale

Bei den olympischen Bahnrad-Bewerben hat ein Massensturz im Omnium der Frauen für Aufsehen gesorgt. Bei dem Crash von mehr als einem halben Dutzend Fahrerinnen kurz vor dem Ende des Scratch-Rennens wurde am Sonntag eine Person am Rand des Holzovals von Izu verletzt. Nach kurzer Behandlung wurde diese mit einer Halskrause versehen und auf einer Trage abtransportiert. Fahrerinnen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht schwerer verletzt.

The Women’s omnium scratch race was wild. The Irish rider went down in the big crash and the Italian rider literally got ran over ???? #Tokyo2020 pic.twitter.com/7glupSyiLu