Neuer Job: Rangnick gründet eigene Firma

ÖFB-Teamchef scheint als alleiniger Geschäftsführer auf.

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Seit 31. Oktober ist am Standort Ried eine RR Sports Strategy GmbH eingetragen. RR steht bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Ralf Rangnick. Das Stammkapital beträgt 10.000 Euro. Als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer scheint Österreichs Teamchef auf, als Geschäftszweig "Consulting", Beratung. Der überraschende Standort im oberösterreichischen Innviertel könnte etwas mit dem renommierten Wirtschaftsanwalt Peter Vogl zu tun haben.

RR als Stargast bei EPV-Legal-Veranstaltung

Den kennt Rangnick aus gemeinsamen Salzburg-Zeiten. Ried-Ehrenpräsident Vogl war ein Jahr lang Geschäftsführer bei Red Bull Salzburg. Neun Tage vor dem Eintrag ins Firmenregister war Rangnick ebenfalls in Ried. Zu Gast bei der Eröffnungsveranstaltung der neuen Rechtsanwaltskanzlei EPV Legal, bei der es um gemeinsame Führungsphilosophie ging. EPV steht für die drei Partner: E für Fritz Ecker, V für Vogl, P für Christian Pindeis.

Vogl ist übrigens auch Vertreter der Austria-Investorengruppe WTF im Aufsichtsrat der Austria AG, in der noch der Streit um das Vetorecht gegen die Vertragsverlängerung von Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek ein Thema ist, zu dem sowohl die Investoren als auch der Klub Rechtsgutachten einholten.

Klausel macht Gründung möglich

Eine ähnliche Beratungsfirma hatte Rangnick schon vor Beginn seiner Teamchefära vor vier Jahren, allerdings mit Sitz in Deutschland. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Assistenten Lars Kornetka, der sich seit Sommer nur noch auf seinen Trainerjob beim deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig konzentriert.

Da Rangnick seinen Hauptwohnsitz jetzt in Österreich hat, gründete er hier ein neues Unternehmen. Eine Klausel in seinem Vertrag mit dem ÖFB, auf die er bereits bei den ersten Vertragsgesprächen bestand, macht dies möglich. Die neuerliche Firmengründung meldete er auch seinem Arbeitgeber. Rangnick darf beraten, allerdings mit einer Ausnahme: keine Spieler! Das kann man umgehen, indem er beispielsweise die Berater von Spielern berät.

Nächste Woche steht Operation an

Nichts zu tun hat die RR Strategy GmbH zumindest vorerst mit der Rangnick-Offensive zum Bau einer multifunktionalen Event-Arena in Wien, worüber es bald einen Gipfel zwischen Wiens Sportstadtrat Peter Hacker, ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzendem Josef Pröll und Rangnick geben wird. Dessen Investoren, die komplett den Bau finanzieren würden, bisher in Deckung geblieben sind.

Nächste Woche wird Rangnicks Beratertätigkeit allerdings eine Pause haben: Montag unterzieht er sich einer Operation, bei der sein rechtes Sprunggelenk versteift wird. Damit er sich nächstes Jahr wieder "normal" am Trainingsplatz bewegen kann.