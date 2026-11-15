"Überragend!" Großes Lob für ÖFB-Goalie Schlager

Der 1:0-Sieg über Irland hat Österreichs Fußball-Nationalteam am Samstag den Aufstieg in Liga A der Nations League, aber auch ein spielerisches Auf und Ab beschert.

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Denn eine sichere Angelegenheit war der Erfolg in Linz keineswegs. "Wir haben den Sieg heute erzwungen", meinte Assistgeber Michael Gregoritsch, dessen Truppe neben dem notwendigen Willen in Alexander Schlager auch einen starken Rückhalt hatte. "Er hat überragend gespielt", sagte Verteidiger Kevin Danso.

Siebenmal ließ Schlager gegen die Iren seine Reflexe spielen, in der 87. Minute hielt er mit einer Glanzparade gegen Chiedozie Ogbene aus Kurzdistanz die drei Punkte fest. Dass der 30-Jährige seit seinem Wechsel von Salzburg zu Werder Bremen im Sommer auf Clubebene nur ein Spiel in der 1. Runde des DFB-Cups absolviert hat, war nicht zu erkennen. "Kein Problem für mich", merkte Danso an. "Ich fühle mich wohl, wenn er hinter mir steht."

Schlager war hauptverantwortlich dafür, dass nach acht Partien des Nationalteams erstmals wieder die Null stand - ein Ziel, das man vor der Irland-Partie auch deutlich artikuliert hatte. "Endlich wieder einmal zu null gespielt", meinte Teamchef Ralf Rangnick nach einem Abend, den viele als "kompliziert" einstuften. "Es war ein Fight, das war zu erwarten", sagte etwa Schlager, der Anfang Oktober beim 2:2 in Dublin Florian Wiegele den Vortritt hatte lassen müssen. "Eine sehr aggressive Mannschaft, sehr spritzig, das haben wir schon in Irland gespürt. Wir haben dagegengehalten, und deswegen passt es."

Gregoritsch las Schlager-Kritikern die Leviten

Auch Rangnick misst der mangelnden Spielpraxis Schlagers bei Werder offenbar wenig Bedeutung bei. "Es hat gute Gründe gegeben, wieso er bei der WM gespielt hat und dort einer unserer Besten war. Heute hatte er mindestens drei oder vier richtig gute Saves", erklärte der 68-Jährige. Gregoritsch ließ es sich jedenfalls nicht nehmen, diversen Kritikern eines Schlager-Einsatzes - vor allem "online" - die Leviten zu lesen. "Er ist so ein wichtiger Part der Mannschaft und hat eine sensationelle WM gespielt. Es freut mich extrem. Dass er so performt, ist wunderschön, aber keine Überraschung. Er ist verdient zum Man of the Match gekürt worden."

Dass u.a. David Alaba, Paul Wanner, Carney Chukwuemeka, Patrick Wimmer, Xaver Schlager, Alexander Prass und der im Nationalteam pausierende Marcel Sabitzer fehlten, machte die Sache für die Hausherren vor allem in der Offensive nicht leichter. Gerade in der ersten Hälfte waren spielerische Lösungen gegen die gut verteidigenden Iren rar, erst nach Seitenwechsel strahlte man im Angriff mehr Gefahr aus. Nicht zuletzt dank Joker und Torschütze (79.) Sasa Kalajdzic. Aber auch Comebacker Christoph Baumgartner ließ mehrmals seine Klasse aufblitzen. "Er ist so wichtig für uns, das haben wir heute wieder gesehen", stellte Danso fest.

Alte Nations-League-Rechnung beglichen

Mit der Willensleistung gelang es zudem, eine alte Rechnung zu begleichen - zumindest wenn es nach Gregoritsch geht. Nicht vergessen sind jene Partien in der Nations League 2024, bei der Rot-Weiß-Rot im Kampf um den Aufstieg erst gegen Slowenien und dann gegen Serbien die erwarteten Leistungen nicht abzurufen vermochte. "Es ist ja so ein bisschen ein Schwert über uns gehangen, dass wir diese Entscheidungsspiele nicht gewinnen können. Und deswegen ist das extrem wichtig für uns als Mannschaft", betonte der Assistgeber.

Noch vor dem finalen Gruppenspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Debrecen gegen Israel ist damit klar: In der kommenden Auflage im Herbst 2028 warten im Oberhaus der NL wieder große Namen. Nach einer spielerisch glanzlosen WM mit einem erwartbaren Sechzehntelfinal-Aus gegen den späteren Weltmeister Spanien klingt das Jahr mit einem Erfolg aus. "Wir sind überglücklich, dass wir aufgestiegen sind", betonte Gregoritsch. "Das ist das, was uns gefehlt hat: dass wir bei so einem Großturnier (wie der WM, Anm.) dann schon Erfahrungswerte gegen diese großen Teams haben."

fob/gün/tsi