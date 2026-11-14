Drei Millionen und Topf zwei: Das bringt Österreich der Aufstieg

Österreich ist zurück in Liga A. Der Gruppensieg bringt einen Millionenbonus. ÖFB-Chef Josef Pröll nennt weitere wirtschaftliche Aussichten.

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Ein Tor von Sasa Kalajdzic, ein Aufstieg mit Folgen: Mit dem 1:0 gegen Irland in Linz sichert sich Österreich vorzeitig den Gruppensieg in der Nations League. Für die Mannschaft von Ralf Rangnick bedeutet das die Rückkehr in die höchste Spielklasse. Für den Verband verdoppelt sich die UEFA-Prämie auf insgesamt drei Millionen Euro.

Dazu kommt eine Entscheidung für den nächsten Qualifikationsbewerb: Österreich steht für die Auslosung der EM-Qualifikation in Topf zwei.

1,5 Millionen Euro kommen dazu

Für die Teilnahme an Liga B erhält der ÖFB eine Grundprämie von 1,5 Millionen Euro. Der Gruppensieg bringt noch einmal dieselbe Summe. Macht zusammen drei Millionen Euro – allein aus diesen beiden UEFA-Zahlungen.

Der zusätzliche Betrag ist also der Bonus für Platz eins. Österreich muss dafür am Dienstag gegen Israel keine Punkte mehr holen: Mit elf Zählern ist das Rangnick-Team nicht mehr einzuholen.

Pröll nennt zwei Millionen netto zusätzlich

Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll beziffert nach dem Aufstieg im ORF auch den erwarteten wirtschaftlichen Mehrwert für die nächste Zeit: "Wir reden von rund zwei Millionen Euro netto zusätzlich für die nächsten zwei Jahre."

Wie sich diese Summe zusammensetzt und welche Prämien oder weiteren Einnahmen darin enthalten sind, erläutert Pröll nicht. Sie lässt sich deshalb nicht einfach zu den drei Millionen Euro UEFA-Prämie addieren.

Für den ÖFB-Chef gehören sportlicher Erfolg und wirtschaftlicher Nutzen zusammen: "Sportlich extrem wichtig, aber natürlich auch finanziell. Das zahlt sich für uns ebenfalls aus."

ÖFB-Präsident Josef Pröll © GEPA pictures/ Edgar Eisner

Österreich erspart sich das Play-off

Auch sportlich nimmt der Sieg Druck aus dem Kalender. Als Gruppensieger steigt Österreich direkt auf. Der Umweg über ein Aufstiegs-Play-off im März 2027 bleibt dem Team erspart.

Dort müssen die Gruppenzweiten der Liga B in Hin- und Rückspiel gegen einen Gegner aus Liga A antreten. Österreich braucht diese beiden Entscheidungsspiele nicht mehr und kann bereits für die nächste Nations League in der höchsten Spielklasse planen.

Topf zwei für die EM-Qualifikation steht fest

Der Abend in Linz schafft zudem Klarheit für die Auslosung der EM-Qualifikation: Österreich wird aus Topf zwei gezogen. Damit steht die Setzposition fest, die konkreten Gegner werden erst bei der Auslosung bestimmt.

Rangnick richtet seinen Blick bereits darauf: "Wir sind jetzt auf jeden Fall sicher in Topf zwei. Das ist schon einmal gut. Dann schauen wir, was die Auslosung bringt."

Pröll setzt auf die großen Gegner

In Liga A winken wieder Duelle mit Europas Spitzenteams. Welche Nationen Österreich zugelost bekommt, ist noch offen. Für den ÖFB sind solche Begegnungen aber auch wirtschaftlich interessant: Attraktive Heimspiele können zusätzliche Einnahmen aus dem Kartenverkauf bringen.

Pröll hatte diesen Effekt schon vor dem Irland-Spiel angesprochen: "Zuerst ist es unser sportlicher Anspruch, in dieser Gruppe zu reüssieren und in die höchste Liga zu kommen. Das hätte dann auch ökonomische Vorteile, weil wir spannende Gegner hätten."

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Österreich am Dienstag (17. November, 20.45 Uhr, ORF 1) in Debrecen auf Israel.