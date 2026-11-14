Rangnick kündigt nach Aufstieg schon Umbau an

Nach dem 1:0 gegen Irland lobt Ralf Rangnick sein Team. Gegen Israel könnte eine komplett andere Elf beginnen. Auch Yusuf Demir soll seine Chance bekommen.

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Erst der Aufstieg, jetzt die Chance für die Wartenden: Nach dem 1:0 gegen Irland in Linz kündigt Ralf Rangnick für das letzte Nations-League-Spiel gegen Israel am Dienstag in Debrecen zahlreiche Wechsel an. "Wir werden mit Sicherheit einige andere Spieler sehen, vielleicht sogar lauter andere Spieler", sagt der Teamchef.

Mit dem vorzeitig gesicherten Gruppensieg hat sich Österreich diesen Spielraum selbst verschafft. Rangnick nennt auch Kandidaten: "Dazu zählen zum Beispiel auch Yusuf Demir und Weinhandl sowie alle, die heute nicht oder nur kurz gespielt haben." Für Rapid-Star Demir und ÖFB-Neuling Luca Weinhandl rückt damit ein Einsatz näher.

»Wenn nicht jetzt, wann dann?«

Rangnick will die Partie nutzen, um Spielern eine Gelegenheit zu geben, die gegen Irland zuschauen mussten. "Es gibt genug Jungs, die ich heute auch gerne gebracht hätte. Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Den Aufstieg hatte seine Mannschaft zuvor hart erarbeiten müssen. Österreich begann druckvoll, verlor dann aber die Kontrolle. Rangnick sah dafür einen klaren Grund: "Nach Balleroberungen waren wir oftmals zu hibbelig und zu nervös und haben viele Bälle verloren, die wir besser nicht verloren hätten."

In der Halbzeit sprach der Teamchef die Probleme an. Danach wurde Österreich wieder gefährlicher. Den entscheidenden zusätzlichen Impuls brachte für Rangnick der spätere Torschütze: "Vor allem durch die Hereinnahme von Sasa Kalajdzic kam natürlich noch einmal zusätzliche Qualität ins Spiel."

Rangnick freut sich besonders über die Null

Dass beim Aufstiegssieg nicht alles funktionierte, trübte Rangnicks Freude nicht. Gerade angesichts der Ausfälle stellte er sich hinter seine Spieler: "Wenn man bedenkt, wer heute alles gefehlt hat, muss man sagen: Hut ab vor dem, was die Mannschaft heute geleistet hat."

Allein offensiv hätten sechs, sieben Spieler gefehlt, die möglicherweise begonnen hätten. Als Einschränkung seines Lobes wollte er das ausdrücklich nicht verstanden wissen. "Gegen einen so guten Gegner wie Irland eine solche Leistung zu bringen, muss man erst einmal schaffen."

Am meisten freute Rangnick, dass Österreich erstmals nach acht Spielen wieder ohne Gegentor blieb. "Das war das Wichtigste. Natürlich haben wir am Schluss auch die eine oder andere Parade unseres Torwarts gebraucht." Alexander Schlager hatte den knappen Vorsprung mit starken Paraden abgesichert.

Kalajdzic: »Jetzt können wir feiern«

Matchwinner Kalajdzic hob ebenfalls die Abwehrarbeit hervor. Vor allem die irischen Standards und hohen Bälle hätten Österreich gefordert. "Es war wichtig, dass wir kein Gegentor bekommen."

Sasa Kalajdzic erlöste das Team mit seinem Goldtor. © GEPA pictures

Offensiv habe sich die Mannschaft steigern müssen: "In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan, Chancen herauszuspielen und ins Pressing zu kommen. Das haben wir dann deutlich besser gemacht." Sein Urteil nach dem entscheidenden Treffer: "Es war ein hartes Spiel gegen einen guten Gegner. Am Ende haben wir es auf unsere Seite gezogen. Jetzt können wir feiern."

Für Rangnick richtet sich der Blick bereits auf die nächste Qualifikation: "Wir sind jetzt auf jeden Fall sicher in Topf zwei. Das ist schon einmal gut. Dann schauen wir, was die Auslosung bringt."