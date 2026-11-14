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Tränen, Tore, Team-Comeback: Baumis emotionale Rückkehr

Sport Redaktion
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Ein Fußballspieler im Trainingsanzug steht auf dem Spielfeld, im Hintergrund ein Tor und Zuschauer.
© GEPA pictures
Christoph Baumgartner steht wieder in Österreichs Startelf. Sein Weg zurück führte über bewegende Momente und einen starken Neustart in Leipzig.
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Die Rückkehr ins Nationalteam ist für Christoph Baumgartner der nächste Schritt nach monatelanger Rehabilitation. Gegen Irland in Linz nominierte Ralf Rangnick den 27-Jährigen am Samstag direkt für die Startelf. Wieder im ÖFB-Trikot, diesmal mit der Zehn auf dem Rücken – nachdem er sich bei Leipzig bereits eindrucksvoll zurückgemeldet hatte.

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Fotos seiner Frau lösten Tränen aus

Wie viel ihm das Fußballspielen nach der langen Pause bedeutet, schilderte Baumgartner bereits nach seinem Leipzig-Comeback im Oktober. Auf dem Weg zum Spiel gegen Real Madrid hatte ihm seine Frau Fotos aus den Monaten zuvor geschickt. Darunter Erinnerungen an die Operation in Finnland und die Zeit, in der sie ihn täglich begleitet hatte.

Die Bilder machten ihn emotional. "Es war sicher die schwerste Phase meiner Karriere, vielleicht sogar in meinem Leben", erzählte Baumgartner auf der Leipziger Vereinswebsite.

Ein Sehnenabriss im rechten Oberschenkel hatte ihn Anfang Juni ausgebremst. Mehr als 140 Tage vergingen bis zu seinem nächsten Pflichtspieleinsatz.

Im Bernabéu sofort wieder beteiligt

Am 21. Oktober war es so weit. Baumgartner wurde gegen Real Madrid in der 78. Minute eingewechselt und bereitete noch den Leipziger Treffer von Tidiam Gomis vor. Sein erster Einsatz nach der Pause brachte damit gleich die erste Torbeteiligung.

Auch danach fand er schnell zurück zu seiner Torgefahr. Vier Treffer und eine Vorlage gelangen ihm in den ersten sechs Pflichtspielen nach dem Comeback.

54 Sekunden reichten für das nächste Tor

Zuletzt brauchte Baumgartner beim 5:2 gegen Augsburg nicht einmal eine Minute: In der 65. Minute eingewechselt, traf er 54 Sekunden später nach Vorlage von Antonio Nusa zum 5:1 (66.).

Spieler von RB Leipzig jubeln gemeinsam nach einem erzielten Tor im Stadion.
Christoph Baumgartner jubelt mit seinen Leipzig-Kollegen: Vier Tore und eine Vorlage gelangen ihm in den ersten sechs Pflichtspielen nach seiner Verletzungspause. © GEPA pictures

Nun folgte die Rückkehr in Österreichs Startelf. Rangnick nominierte ihn gegen Irland für die zentrale Position hinter Michael Gregoritsch – gemeinsam mit seinem Leipziger Klubkollegen Nicolas Seiwald, der im defensiven Mittelfeld beginnt.54 Sekunden reichten für das nächste Tor

Zuletzt brauchte Baumgartner beim 5:2 gegen Augsburg nicht einmal eine Minute: In der 65. Minute eingewechselt, traf er 54 Sekunden später nach Vorlage von Antonio Nusa zum 5:1 (66.).

Nun folgte die Rückkehr in Österreichs Startelf. Rangnick nominierte ihn gegen Irland für die zentrale Position hinter Michael Gregoritsch – gemeinsam mit seinem Leipziger Klubkollegen Nicolas Seiwald, der im defensiven Mittelfeld beginnt.

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