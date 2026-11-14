3 Mio. Euro: So viel Geld steht für Österreich auf dem Spiel

Ein Sieg gegen Irland bringt den Aufstieg und verdoppelt die ÖFB-Prämie. Nach Kosovos 0:0 gegen Israel würden dafür auch zwei Remis reichen.

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Österreich spielt heute um die Rückkehr zu Europas Besten – und um weitere 1,5 Millionen Euro. Gewinnt die Mannschaft von Ralf Rangnick gegen Irland in der ausverkauften Raiffeisen Arena, sind Gruppensieg und Aufstieg in Liga A fix. Die UEFA-Prämie des ÖFB würde damit auf insgesamt drei Millionen Euro steigen.

Ein Sieg verdoppelt die Prämie

1,5 Millionen Euro bekommt der Verband bereits für die Teilnahme an Liga B. Für den Gruppensieg legt die UEFA noch einmal denselben Betrag drauf. Österreich könnte seine Einnahmen aus Startgeld und Siegerbonus damit verdoppeln.

Für ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll wäre der Aufstieg vor eigenem Publikum die Wunschlösung: "Natürlich wäre es am besten, wir schaffen es gleich vor ausverkauftem Haus in Linz."

Dank Kosovos 0:0 gegen Israel ist der Weg zum Bonus etwas leichter geworden. Österreich reichen nun auch zwei Unentschieden gegen Irland und Israel zum Gruppensieg. Mit zehn Punkten wäre das ÖFB-Team nicht mehr einzuholen: Beide Verfolger könnten dann höchstens neun erreichen.

In Liga A wartet noch mehr Geld

Der Aufstieg könnte sich auch beim nächsten Antreten auszahlen. In dieser Nations-League-Saison erhält jede Mannschaft in Liga A eine Grundprämie von 2,25 Millionen Euro. Das sind 750.000 Euro mehr als in Liga B. Wie hoch das Startgeld bei Österreichs möglicher Rückkehr ausfallen würde, steht allerdings noch nicht fest.

Dazu kommt die Aussicht auf Heimspiele gegen Europas Fußballgrößen. Attraktive Gegner könnten zusätzliche Einnahmen aus dem Kartenverkauf bringen. Pröll hat deshalb auch die wirtschaftlichen Chancen im Blick: "Das hätte dann auch ökonomische Vorteile, weil wir spannende Gegner hätten."

ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll hofft auf die Entscheidung in Linz. Als Gruppensieger würde Österreich insgesamt drei Millionen Euro an UEFA-Prämien kassieren. © GEPA pictures

Heute gewinnen, den Bonus sichern

Ein Erfolg gegen Irland würde Österreich auf elf Punkte bringen. Damit wären beide Verfolger abgehängt, der Aufstieg und die zusätzliche Prämie gesichert. Auch das Aufstiegs-Play-off, das auf den Gruppenzweiten wartet, bliebe Rangnicks Mannschaft erspart.

Fällt die Entscheidung heute noch nicht, folgt das letzte Gruppenspiel gegen Israel in Debrecen am Dienstag (17. November, 20.45 Uhr, ORF 1). Nach einem Remis gegen Irland würde dort bereits ein weiterer Punkt für den Gruppensieg und den Millionenbonus reichen.