Leipzig-Anruf: Rangnick hat bei Baumgartner schon einen Plan

Vor dem Irland-Kracher sorgt sich RB Leipzig um seinen ÖFB-Star. Doch Rangnick hat bereits verraten, wie weit er bei Baumgartner gehen will.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor dem entscheidenden Nations-League-Duell gegen Irland am Samstag (20.45 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, live auf ORF 1) gibt es Wirbel um Christoph Baumgartner. Die Führung von RB Leipzig soll sich direkt an den ÖFB und Teamchef Ralf Rangnick gewandt haben. Das berichtet die deutsche "Bild". Hintergrund ist die Sorge, dass der Offensivspieler nach seiner langen Verletzungspause zu früh zu stark belastet werden könnte.

Der 27-Jährige hat sich erst vor wenigen Wochen zurückgemeldet. Nach einem Sehnenabriss im rechten Oberschenkel und einer Operation fiel Baumgartner mehr als vier Monate aus. Nun ist er wieder ein wichtiger Bestandteil der Leipziger Offensive und soll auch Österreich zum Aufstieg in die höchste Nations-League-Liga verhelfen.

Rangnick nennt bereits eine klare Grenze

Doch wie viel Spielzeit ist Baumgartner tatsächlich zuzumuten? Rangnick hat diese Frage schon am Freitag beantwortet – noch bevor der Bericht über die angebliche Intervention der Leipziger Führung öffentlich wurde.

"Er ist schon so weit, dass er von Anfang an spielen kann. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ihn länger als eine Stunde oder 70 Minuten spielen zu lassen", erklärte der ÖFB-Teamchef bei der Pressekonferenz in Linz.

Damit liegt Rangnick auf einer Linie mit dem vorsichtigen Belastungsaufbau, den Leipzig seit Wochen verfolgt. Ob die Kontaktaufnahme Einfluss auf seine Entscheidung hatte, ist nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung der Gespräche durch den ÖFB oder RB Leipzig gibt es bislang nicht.

Schon in Leipzig wurde der Plan überschritten

Christoph Baumgartner (Nr. 14) beim Torabschluss für RB Leipzig. Sein Klub will nach der langen Verletzungspause kein Risiko eingehen. © Getty Images

Wie vorsichtig Baumgartner selbst mit seiner Rückkehr umgeht, zeigte sich bereits Ende Oktober. Beim Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen stand der ÖFB-Legionär länger auf dem Platz als ursprünglich vorgesehen.

"Das war heute schon wahrscheinlich mehr, als eigentlich geplant war", räumte er danach auf der offiziellen Website von RB Leipzig ein.

Der Mittelfeldspieler hatte sich am 1. Juni beim Aufwärmen vor Österreichs WM-Test gegen Tunesien verletzt. Nach mehr als 140 Tagen Pause gab er am 21. Oktober gegen Real Madrid sein Pflichtspiel-Comeback. Seither arbeitet er daran, wieder seine volle Belastbarkeit zu erreichen.

Baumgartner will kein Risiko eingehen

Sportlich läuft es für den Rückkehrer bereits ausgezeichnet. Mit vier Toren und einem Assist in sechs Einsätzen unterstrich Baumgartner zuletzt seine Bedeutung für Leipzig.

Trotzdem hatte er bereits am Dienstag im ÖFB-Camp klargestellt, dass zwei komplette Länderspiele innerhalb weniger Tage für ihn noch nicht realistisch seien. Nach monatelanger Rehabilitation will er keinen Rückschlag riskieren.

Für Rangnick ist Baumgartner gegen Irland damit ein Kandidat für die Startelf. Ein Einsatz über 90 Minuten ist nach den Aussagen des Teamchefs jedoch nicht vorgesehen. Bereits am Dienstag wartet in Debrecen gegen Israel das nächste Nations-League-Spiel.