0:0 - Kosovo patzt und hilft ÖFB-Team

Kosovo lässt gegen Israel Punkte liegen. Damit reichen dem ÖFB-Team zwei Unentschieden für Liga A. Ein Sieg gegen Irland macht schon heute alles klar.

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Österreich kommt dem Aufstieg näher, ohne selbst gespielt zu haben. Kosovo und Israel trennten sich am Samstag in Pristina mit 0:0. Damit genügt Ralf Rangnicks Mannschaft jeweils ein Unentschieden gegen Irland und Israel, um die Nations-League-Gruppe B3 zu gewinnen. Mit einem Heimsieg gegen die Iren heute Abend (20.45 Uhr, ORF 1 und im Sport24-Liveticker) in der Linzer Raiffeisen Arena wäre die Rückkehr in Liga A bereits fix.

Kosovo kann Österreich kaum noch einholen

Das torlose Remis lässt Kosovo mit sechs Punkten hinter Österreich zurück. Das ÖFB-Team hält vor dem Irland-Spiel bei acht Zählern, die Iren haben fünf. Israel bleibt mit drei Punkten Letzter und kann Österreich nicht mehr einholen.

Für Kosovo sind im abschließenden Auswärtsspiel gegen Irland maximal neun Punkte möglich. Österreich würde diese Marke mit zwei Unentschieden übertreffen. Auch Irland könnte dann höchstens noch auf neun Zähler kommen.

Ein Sieg heute erspart die Rechnerei

Rangnicks Mannschaft kann den Gruppensieg aber schon gegen Irland erledigen. Ein Erfolg bringt Österreich auf elf Punkte – damit wären beide Verfolger endgültig abgehängt. Das letzte Gruppenspiel gegen Israel in Debrecen am Dienstag (17. November, 20.45 Uhr, ORF 1) hätte auf den Aufstieg keinen Einfluss mehr.

Bei einem Unentschieden heute wäre zumindest Platz zwei und damit die Teilnahme am Aufstiegs-Play-off gesichert. Für den direkten Sprung in Liga A würde anschließend ein weiterer Punkt gegen Israel reichen.

Bei einer Niederlage hilft nur noch Schützenhilfe

Verliert Österreich gegen Irland, bleibt der Aufstieg dagegen offen. Beide Mannschaften hätten dann acht Punkte, die Iren aber den direkten Vergleich gewonnen. Selbst ein österreichischer Sieg gegen Israel würde deshalb nicht automatisch zum Gruppensieg reichen: Irland müsste im letzten Spiel gegen Kosovo Punkte lassen.