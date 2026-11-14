Jürgen Klopp: "Müssen uns daran gewöhnen, dass wir richtig gut sind"

Jürgen Klopp schwärmt nach dem gewonnenen Nations-League-Auswärtsspiel gegen Serbien über seine Mannschaft. Er ist mit der Leistung zufrieden und hebt besonders einen Spieler hervor.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Regen von Belgrad konnte die deutsche Nationalmannschaft Serbien in der Nations League mit 3:1 besiegen. Jürgen Klopp schwärmte nach der Partie: "Die Mannschaft hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Wir müssen uns ein bisschen dran gewöhnen, dass wir richtig gut sind. Das war einfach ein guter Abend."

Seine Mannschaft hat ihre Aufgabe erfüllt und steht "da, wo sie stehen sollte". Klopp betonte: "Wir wollten dieses Endspiel in Berlin." Am Montagabend trifft das DFB-Team auf die Niederländer, die zu Hause Griechenland mit 7:0 abgeschossen haben. Klopp sagte: "Das haben wir jetzt. Der erste Auftrag ist, dass die Welt da draußen sieht: Wir können kicken."

Baumgartners Teamkollege Brajan Gruda mit einer guten Leistung gegen Serbien © Getty Images

"Der Linksverteidiger, der arme Kerl"

Besonders ein Spiel hat den Ex-Liverpool- und -BVB-Coach beeindruckt: Leipzig-Star Brajan Gruda. Er traf nach einem 50-Meter-Solo zum zwischenzeitlichen 3:0. Klopp meinte im "RTL"-Interview: "Das ist ja Wahnsinn. Der Linksverteidiger, der arme Kerl! Das Aufflackern der Serben hat Brajan ganz entspannt mal kurz beendet."

Gegen die Niederlande geht es nun um den Einzug ins Viertelfinale. Für das DFB-Team reicht ein Sieg für das Weiterkommen. Auch laut Kapitän Joshua Kimmich sei das Spiel gegen den Erzrivalen "absolut" ein Endspiel. Gleichzeitig herrscht beim Bayern-Star Vorfreude: "Wir freuen uns sehr."