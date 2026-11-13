7:0-Torwahnsinn! Holland schießt Griechenland ab

Im Parallelspiel der Deutschland-Gruppe fertigte Oranje die hilflosen Griechen mit 7:0 ab, wobei Reijnders einen lupenreinen Hattrick erzielte.

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Mit einer beeindruckenden Vorstellung untermauerten die Niederlande die Vormachtstellung in der Nations-League-Gruppe A2. Nach fünf Spielen bzw. vor dem letzten Spieltag führen die Holländer die Tabelle mit 11 Punkten vor den immer noch Zweiten Griechen (8 Punkte) an. Deutschland ist aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs gegen die Griechen punktegleich Dritter, kann es aber nach einem 3:1-Sieg gegen Serbien am Montag im "Finale" gegen die Niederlande aus eigener Kraft ins Viertelfinale der Top 2 schaffen.

Reijnders-Hattrick krönt Holland-Schützenfest

Die vor der Freitag-Partie punktegleichen Holländer lieferten den Griechen ein Angriffsfurioso und trafen bis zum Seitenwechsel fast nach Belieben. Eingeleitet wurde der Kantersieg von Crysencio Summerville, der einen abgefälschten Pass verwertete (6.). Danach schlug die große Stunde von Tijjani Reijnders. Der 28-jährige Mittelfeldspieler hämmerte den Ball nach Veermann-Zuspiel aus kurzer Distanz unter die Latte (11.), traf nach sehenswerten zwei Ballberührungen von Donyell Malen in der Mitte aus kurzer Distanz (17.) und war auch nach Kopfvorlage von Denzel Dumfries erfolgreich (33.). Es war der erste lupenreine Hattrick in der Profikarriere des Ex-Manchester-City-Akteurs.

Reijnders gelangen wie zuletzt drei Tore

Erstmals drei Tore in einem Spiel waren Reijnders zuletzt auch Ende Oktober bei einem 6:0-Sieg seines Clubs Al-Qadsia in der Saudi Pro League gelungen. Jurrien Timber (40.) legte noch vor der Pause nach Malen-Vorarbeit seinen Premierentreffer im Teamdress nach und machte danach nach einer Dumfries-Hereingabe einen Doppelpack perfekt (59.). Dumfries war auch am siebenten Treffer beteiligt, tanzte durch die griechische Abwehr und gab zu Malen, der eiskalt zum 7:0 abschloss (62.). Die Griechen erlebten bei ihrer ersten Niederlage im laufenden Bewerb einen rabenschwarzen Tag - es war ihre höchste Niederlage seit 1930!

Die Niederländer fixierten ihren höchsten Sieg seit einem 8:0 gegen Malta in der WM-Quali am 10. Juni 2025. In der aktuellen Nations League sind sie nach ihrem dritten Sieg weiter ohne Niederlage. Dadurch reicht der Truppe von Teamchef Xavi Hernandez am Montag (20.45 Uhr/ARD live) im Berliner Olympiastadion schon ein Punkt, um fix als Poolsieger durchs Ziel zu gehen und das Ticket für das Viertelfinale zu lösen.

Schweiz reicht 0:0 gegen Slowenien zu Rückkehr in Liga A

Zurück in Liga A ist Schweiz. Dem Team von Murat Yakin reichte in Slowenien ein torloses Remis, um sich den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg vorzeitig zu sichern.