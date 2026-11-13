In Trump-Staaten sterben deutlich mehr Menschen

Ob Menschen in den USA länger leben, hängt offenbar auch stark davon ab, in welchem Bundesstaat sie wohnen. Eine neue Untersuchung zeigt einen auffälligen Unterschied: In jenen Bundesstaaten, die 2024 mehrheitlich Donald Trump wählten, liegt die Sterberate um 19,2 Prozent höher als in Staaten, die Kamala Harris unterstützten.

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Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von Wissenschaftlern der University of California in San Francisco (UCSF). Dafür werteten Brandon Yan, Maddie Feldmeier und Renee Y. Hsia amerikanische Sterbestatistiken aus. Die Ergebnisse wurden im US-Gesundheitsmedium "STAT" veröffentlicht.

Demnach kamen 2024 in den mehrheitlich republikanischen Bundesstaaten auf 100.000 Einwohner 774 Todesfälle. In den demokratisch wählenden Staaten waren es hingegen 649. Die Zahlen sind bereits um Unterschiede in der Altersstruktur bereinigt.

Die Kluft ist kein neues Phänomen. Sie besteht seit Jahrzehnten und hat sich zuletzt weiter vergrößert. Allerdings beweisen die Daten nicht, dass die politische Wahlentscheidung selbst für die höhere Sterblichkeit verantwortlich ist.

Medizinische Versorgung als möglicher Grund

Die Forscher sehen mehrere mögliche Ursachen für die Unterschiede. Dazu zählen der Zugang zu medizinischer Versorgung, das Bildungsniveau und die wirtschaftlichen Lebensbedingungen.

2024 kamen in den mehrheitlich republikanischen Bundesstaaten auf 100.000 Einwohner 774 Todesfälle. In den demokratisch wählenden Staaten waren es hingegen 649.

Besonders auffällig ist die Situation bei der staatlichen Krankenversicherung Medicaid. Zehn US-Bundesstaaten haben die Ausweitung des Versicherungsschutzes auf weitere einkommensschwache Erwachsene nicht übernommen. Alle zehn entschieden sich bei der Präsidentschaftswahl 2024 mehrheitlich für Trump.

Frühere Untersuchungen zeigen, dass eine Ausweitung von Medicaid mit einer geringeren Sterblichkeit verbunden sein kann. Hinzu kommen Probleme in ländlichen Regionen: Dort schließen Krankenhäuser, während die Wege zu Ärzten und medizinischen Einrichtungen länger werden.

Auch Bildung und Einkommen spielen eine Rolle

Neben der medizinischen Versorgung beeinflussen auch soziale Faktoren die Gesundheit. Menschen mit höherer Bildung rauchen statistisch seltener, nehmen häufiger Vorsorgeuntersuchungen wahr und haben geringere Risiken für bestimmte chronische Erkrankungen.

Auch Einkommen, Ernährung und wirtschaftliche Perspektiven können sich auf die Lebenserwartung auswirken. Während der Corona-Pandemie kamen zudem deutliche Unterschiede bei den Impfquoten zwischen republikanisch und demokratisch geprägten Bundesstaaten hinzu.

Sterblichkeits-Abstand wächst seit Jahrzehnten

Wie weit die Entwicklung zurückreicht, zeigt ein Blick auf frühere Daten. Bereits 2016 lag die altersbereinigte Sterberate in den späteren Trump-Staaten rund 17 Prozent über jener der Harris-Staaten. Bis 2024 gingen die Sterberaten in beiden Gruppen zurück, der Abstand blieb jedoch bestehen.

Noch deutlicher wird die Entwicklung auf Landkreisebene. Zwischen 2001 und 2019 sank die Sterblichkeit in demokratisch wählenden Landkreisen um 21,9 Prozent. In republikanisch wählenden Landkreisen betrug der Rückgang lediglich 11,1 Prozent.

Bei Herzkrankheiten geht die Schere besonders weit auseinander

Auch bei den häufigsten Todesursachen zeigen sich deutliche Unterschiede. Zwischen 2016 und 2024 sank die Sterblichkeit durch Herzkrankheiten in den Harris-Staaten um 9,1 Prozent. In den Trump-Staaten waren es lediglich 2,9 Prozent.

Zwischen 2016 und 2024 sank die Sterblichkeit durch Herzkrankheiten in den Harris-Staaten um 9,1 Prozent. In den Trump-Staaten waren es lediglich 2,9 Prozent. © PA Images via Getty Images

Bei Krebs verlief die Entwicklung ebenfalls unterschiedlich: In den demokratisch wählenden Bundesstaaten ging die Krebssterblichkeit innerhalb von acht Jahren um 12,9 Prozent zurück. In den republikanischen Staaten betrug der Rückgang 9,1 Prozent.

Die Untersuchung zeigt damit eine deutliche gesundheitliche Kluft zwischen den beiden Staatengruppen. Welche einzelnen Faktoren dafür verantwortlich sind, lässt sich aus dem politischen Wahlverhalten allein allerdings nicht ableiten.