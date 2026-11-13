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Luftraum dicht

USA verhängen landesweiten Flugstopp

Anna-Theresa Zehentleitner
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© Getty Images
Die US-Luftfahrtbehörde hat am Freitag alle geplanten Abflüge im Land gestoppt. Grund ist eine schwere technische Störung bei der Flugsicherung: Die Kommunikation zwischen den Kontrollstellen ist ausgefallen. Bereits gestartete Flugzeuge dürfen weiterfliegen und landen. Fast 7.000 Flüge sind bereits verspätet oder gestrichen.
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In einer offiziellen Mitteilung bezeichnete die FAA das Problem als landesweiten Kommunikationsausfall. US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, dass die Störung die sogenannten Flugverkehrskontrollzentren betrifft. In den USA gibt es 22 dieser Einrichtungen. Sie überwachen große Teile des Luftraums, koordinieren Flugzeuge und legen Flugrouten fest.

Die FAA hat Techniker mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt. Was den Ausfall ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt. Auch ein möglicher Zusammenhang mit einem neuen KI-System der Flugsicherung wird geprüft. Eine Ursache ist damit aber noch nicht bestätigt.

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7.000 Flüge verspätet oder gestrichen

Die Folgen sind bereits massiv: Nach Angaben des Flugdatendienstes "FlightAware" waren zum Zeitpunkt der ersten Auswertung fast 7.000 Flüge verspätet oder gestrichen.

Bereits kurz vor dem landesweiten Flugstopp war der Flugverkehr an den beiden großen Chicagoer Flughäfen O'Hare und Midway wegen technischer Probleme unterbrochen worden. Ob diese Störungen direkt mit dem anschließenden Kommunikationsausfall zusammenhängen, ist noch unklar.

Flugzeuge, die sich bereits in der Luft befinden, dürfen weiterhin landen. Auch internationale Ankünfte werden geprüft und von Fall zu Fall entschieden. Für geplante Abflüge gilt hingegen weiterhin der vorübergehende Start-Stopp.

Minister beruhigt: "Kein zweites 9/11"

US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen. "Das ist kein zweites 9/11. Das ist ein Kommunikationsausfall", erklärte er. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen gezielten Angriff.

US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen. © CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Wie lange der Flugstopp dauern wird, ist weiterhin offen. Ein konkreter Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des regulären Flugverkehrs wurde zunächst nicht genannt.

Landesweiter Flugstopp ist extrem selten

Ein solcher Eingriff ist in den USA eine absolute Ausnahme. © Getty Images

Ein solcher Eingriff ist in den USA eine absolute Ausnahme. Erst im Jänner 2023 waren sämtliche Abflüge wegen eines technischen Ausfalls des Systems für Flugsicherheitsmeldungen vorübergehend gestoppt worden. Über dieses System erhalten Piloten wichtige Informationen zu möglichen Gefahren und Einschränkungen auf ihren Flugstrecken.

Zuvor war der amerikanische Luftraum nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 landesweit gesperrt worden.

Der aktuelle Vorfall wirft erneut Fragen zur technischen Infrastruktur der US-Flugsicherung auf. Die FAA und das Weiße Haus wollen die Modernisierung des Systems mit zusätzlichen Milliardeninvestitionen vorantreiben.

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