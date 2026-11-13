Formel 1: FIA sperrt Reporter nach wüster Leclerc-Beleidigung

Ein heftiger Seitenhieb gegen Ferrari-Star Charles Leclerc hat für einen Journalisten drastische Konsequenzen. Der Motorsport-Weltverband FIA hat dem britischen Reporter Jonathan McEvoy die Medienakkreditierung entzogen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Auslöser für den Eklat war ein heftiges teaminternes Duell beim Großen Preis von Mexiko Anfang November. Ferrari hatte die Chance auf einen Doppelsieg, doch Charles Leclerc und sein Teamkollege Lewis Hamilton lieferten sich ein riskantes Duell auf der Strecke und verschenkten damit wichtige Punkte.

Die britische "Daily Mail" stellte sich in der Berichterstattung klar auf die Seite Hamiltons. Reporter McEvoy ging in seiner Kolumne allerdings deutlich weiter und beleidigte Leclerc mit drastischen Worten. Das brachte schließlich den Weltverband auf den Plan.

FIA entzieht Akkreditierung für restliche Saison

In einem offiziellen Schreiben begründete die FIA den Schritt mit fehlenden professionellen Standards. Der Artikel entspreche nicht den Anforderungen, die an akkreditierte Medienvertreter bei der Formel-1-Weltmeisterschaft gestellt würden.

Der Weltverband machte deshalb von seinen Befugnissen gemäß den Akkreditierungsrichtlinien für 2026 Gebrauch und entzog McEvoy mit sofortiger Wirkung die Medienakkreditierung für den Rest der Saison. Der Reporter darf damit nicht mehr ins Fahrerlager und kann die verbleibenden Rennen nicht vor Ort begleiten.

"Angriff auf die Pressefreiheit"

Reporter McEvoy ging in seiner Kolumne allerdings deutlich weiter und beleidigte Leclerc mit drastischen Worten. © Getty Images

Die "Daily Mail" reagierte empört auf die Entscheidung. Sportchef Chris Dean bezeichnete den Ausschluss als "beispiellosen und empörenden Angriff auf die Pressefreiheit". Es sei gefährlich, wenn die FIA derart unverhältnismäßig auf Kritik an einem Fahrer reagiere.

Auch McEvoy selbst legte nach. In einer weiteren Kolumne behauptete er, Ferrari-Teamchef Fred Vasseur habe ihn bei der FIA gemeldet. Den Franzosen bezeichnete er dabei als "pummeligen kleinen Niemand".

McEvoy berichtet seit mehr als 20 Jahren über die Formel 1 und hat bereits von mehr als 400 Grand-Prix-Rennen berichtet. Seine Akkreditierung bleibt nun für den Rest der Saison 2026 gesperrt.