Kurz nach Baby-Glück! Ehe-Aus bei Manuel Neuer

Paukenschlag im Privatleben von Manuel Neuer! Wie die deutsche "Bild" berichtet, soll die Ehe des Bayern-Torhüters mit seiner Frau Anika gescheitert sein. Demnach hat sich der 40-Jährige von seiner 26-jährigen Partnerin getrennt.

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Eigentlich schien das Familienglück perfekt: Ende August wurde Anika Neuer zum zweiten Mal Mutter. Der gemeinsame Sohn Luca (2) bekam damit ein Geschwisterchen. Doch nur wenige Wochen später soll die Beziehung des Paares bereits vor dem Aus stehen.

Auf Anfrage der "Bild" wollte sich Neuer nicht zu den Trennungsgerüchten äußern. Sein Medienberater verwies auf das Privat- und Familienleben des Fußballstars. Eine Anfrage bei Anika Neuer blieb zunächst unbeantwortet.

Traumhochzeit in Südtirol

Dabei liegt die große Hochzeit des Paares noch gar nicht lange zurück. Im Juli 2025 feierten Manuel und Anika ihre Liebe mehrere Tage lang in Südtirol. Auf dem Programm standen unter anderem ein Get-together am Kalterer See, eine romantische Trauung, eine ausgelassene Feier und eine Poolparty.

Dabei liegt die große Hochzeit des Paares noch gar nicht lange zurück.

Bereits im November 2023 hatten sich die beiden heimlich standesamtlich das Ja-Wort gegeben. Die Zeremonie fand nach damaligen "Bild"-Informationen im kleinen Kreis im Rathaus von Tegernsee statt. Öffentlich wurde die Hochzeit, als Anika bei Instagram ihren Nachnamen von Bissel auf Neuer änderte.

Kennenlernen im Jahr 2020

Offiziell ein Paar wurden Manuel und Anika im Jahr 2020. Kennengelernt haben sollen sie sich an einem Flughafen. Anika fragte den Fußballer damals nach einem Selfie. Anschließend kamen die beiden über Instagram in Kontakt.

Auch bei großen Fußballturnieren stand Anika ihrem Mann zur Seite. Während der WM 2026 reiste sie hochschwanger gemeinsam mit Sohn Luca und Neuers Familie mit in die USA.

Bereits die zweite gescheiterte Ehe

Für Manuel Neuer wäre es bereits die zweite gescheiterte Ehe. Von 2017 bis 2020 war der Bayern-Kapitän mit der Dressurreiterin Nina Neuer verheiratet. Zuvor war er mehrere Jahre mit Kathrin Gilch liiert. Die Trennung wurde kurz nach dem deutschen WM-Triumph 2014 bekannt.

Auch seine erste Ehe endete schließlich mit einer Scheidung. Nun sorgt der angebliche Liebes-Aus mit Anika Neuer erneut für Schlagzeilen. Eine offizielle Bestätigung der aktuellen Trennung gibt es bislang nicht.