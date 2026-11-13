Baby-Glück
Avril Lavigne ist erstmals Mutter geworden
Mit wenigen Worten machte die Musikerin die Geburt öffentlich: "Unsere kleine verdammte Prinzessin ist da." Dazu veröffentlichte sie mehrere Aufnahmen ihres Nachwuchses. Auf einem Foto halten Avril und ein bislang nicht näher bekannter Mann gemeinsam das winzige Händchen des Babys. Ein weiteres Bild zeigt die frischgebackene Mama, wie sie ihre Tochter im Arm hält.
Auch beim Outfit zeigt sich der typische Avril-Stil: Das Baby trägt auf einem der Bilder ein Kleidungsstück mit Gepardenmuster. Auf einer anderen Aufnahme sind drei Paar Vans-Sneaker in unterschiedlichen Größen zu sehen – offenbar eine Anspielung auf die drei Familienmitglieder.
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Vater und Name bleiben geheim
Viele Details behält die Sängerin vorerst für sich. Wie ihre Tochter heißt und wann genau sie geboren wurde, verriet Lavigne nicht. Auch die Identität des Mannes auf den Fotos ist bislang nicht bekannt.
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Dass die Musikerin ihre Schwangerschaft komplett privat halten konnte, macht die Überraschung umso größer. Bis zur Verkündung war öffentlich nichts über ihren Nachwuchs bekannt geworden.
Zwei Ehen, aber bisher keine Kinder
Für Lavigne ist es das erste Kind. Die Sängerin war zuvor zweimal verheiratet: zunächst mit Deryck Whibley, dem Frontmann der Band Sum 41, und später mit Chad Kroeger, Sänger von Nickelback. Beide Ehen blieben kinderlos.
Mit den ersten Babyfotos gibt die "Complicated"-Interpretin nun einen seltenen Einblick in ihr Privatleben – und sorgt bei ihren Fans für eine große Überraschung.
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