DESHALB frieren ältere Menschen schneller

Kaum sinken die Temperaturen, wird älteren Menschen oft schneller kalt. Doch warum ist das so? Eine neue Studie liefert eine Erklärung: Mit zunehmendem Alter verliert ein besonderes Körperfett seine Fähigkeit, ausreichend Wärme zu produzieren. Forscher haben diesen Mechanismus nun in Experimenten mit Mäusen untersucht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Entscheidend ist das sogenannte thermogene Fett. Anders als weißes Körperfett, das hauptsächlich Energie speichert, verbrennt diese spezielle Fettart Kalorien und erzeugt dabei Wärme.

Mit zunehmendem Alter nimmt diese Fähigkeit allerdings ab. Das thermogene Fett wird weniger aktiv und der Körper kann seine Temperatur bei Kälte nicht mehr so schnell regulieren.

Nervensystem und Immunzellen spielen eine Rolle

Ein Forschungsteam der US-Organisation City of Hope in Los Angeles untersuchte, wie Nerven- und Immunzellen die Wärmeproduktion beeinflussen. Dabei zeigte sich, dass nicht alle thermogenen Fettzellen gleich arbeiten.

Besonders aktive Zellen enthalten große Mengen des Proteins UCP1, auch Thermogenin genannt. Es ist wesentlich an der Wärmeproduktion beteiligt. Andere Fettzellen besitzen deutlich weniger davon und erzeugen entsprechend weniger Wärme.

Normalerweise kann der Körper diese unterschiedlichen Zellen je nach Temperaturbedarf aktivieren. Bei Kälte werden weniger aktive Zellen durch Signale des Nerven- und Immunsystems stärker zur Wärmeproduktion angeregt.

Ältere Mäuse reagieren deutlich langsamer

Im Experiment zeigte sich allerdings, dass dieses Zusammenspiel mit dem Alter an Flexibilität verliert. Das thermogene Fett älterer Mäuse reagierte deutlich langsamer auf sinkende Temperaturen. Zwar konnten die Tiere ihre Wärmeproduktion weiterhin steigern, benötigten dafür aber mehr Zeit. Dadurch fiel es ihnen schwerer, ihre Körpertemperatur bei Kälte aufrechtzuerhalten.

Den Forschenden gelang es sogar, die Wärmeproduktion älterer Mäuse teilweise wiederherzustellen. Dafür blockierten sie einen bestimmten biologischen Signalweg mithilfe des Medikaments Mifepriston. Die behandelten Tiere produzierten anschließend mehr Wärme und verbrauchten mehr Energie.

Noch keine Behandlung für Menschen

Eine Therapie für ältere Menschen lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten. Mifepriston ist für diesen Zweck nicht geeignet, da das Medikament zahlreiche Prozesse im Körper beeinflusst und unter anderem für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch eingesetzt wird.

Trotzdem könnte die Entdeckung wichtige Erkenntnisse liefern. Thermogenes Fett verbrennt nämlich nicht nur Energie zur Wärmeproduktion, sondern auch Glukose und Fett. Mit zunehmendem Alter sinkt seine Aktivität.

Hauptautorin Qiong Wang sieht deshalb weiteres Potenzial: Eine sichere Methode, die Aktivität dieses Fettgewebes wiederherzustellen, könnte künftig auch für die Erforschung altersbedingter Stoffwechselprobleme wie Adipositas und Typ-2-Diabetes interessant sein. Bis dahin sind allerdings weitere Untersuchungen notwendig.