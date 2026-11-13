Forscher setzen KI auf einsamer Insel aus – nach 30 Stunden staunen ALLE

Was macht künstliche Intelligenz, wenn ihr niemand sagt, was sie tun soll? Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben genau das ausprobiert. Sie setzten 13 KI-Agenten für jeweils 30 Stunden auf einer virtuellen Insel aus – ohne konkrete Aufgaben. Das Ergebnis überraschte selbst die Entwickler.

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Die Versuchsteilnehmer trugen den Namen "Eko" und basierten auf dem KI-Modell Claude Opus 4.7. Statt ihnen bestimmte Ziele vorzugeben, sollten die Agenten lediglich neugierig sein und ihre Umgebung erkunden.

Und tatsächlich entwickelten sie eigene Herausforderungen. Ein Agent wollte beispielsweise den höchsten Punkt der Insel erklimmen. Nachdem er zunächst scheiterte, entwickelte er einen neuen Plan: Er stapelte Blöcke aufeinander und schaffte es schließlich auf den Gipfel.

Auch ein verlorener Ring wurde zum Anlass für neue Aktivitäten. Nachdem ein Agent den Gegenstand versehentlich ins Meer geworfen hatte, baute er aus Steinen ein Herz als Denkmal. Später funktionierte er den Ring kurzerhand zu einem Basketballkorb um. Andere Agenten erfanden Bowling, bauten Türme oder legten geometrische Muster aus Steinen.

Durch Spielen lernten die KIs neue Fähigkeiten

Besonders interessant wurde es, als die Forscher die Agenten nach den 30 Stunden mit konkreten Aufgaben konfrontierten. Dabei zeigte sich: Die KI-Systeme, die zuvor ihre Umgebung frei erkundet hatten, schnitten bei mehreren Herausforderungen meist besser ab als vergleichbare Agenten ohne diese Erfahrung.

Sechs der 13 untersuchten Claude-Agenten entdeckten sogar einen Trick, den die Entwickler selbst nicht auf dem Schirm hatten: Wenn sie während eines Sprungs einen Block losließen, wurde ein Teil ihrer Aufwärtsbewegung auf den Gegenstand übertragen. Dadurch konnten sie ihn deutlich höher werfen.

Die Agenten speicherten ihre Entdeckungen in digitalen Gedächtnisdateien und konnten später darauf zurückgreifen. Das Grundmodell selbst wurde dabei nicht neu trainiert. Vielmehr nutzten die Systeme ihre gespeicherten Erfahrungen, um neue Aufgaben besser zu lösen.

Brauchen KI-Agenten eine eigene Kindheit?

Die MIT-Forscher sehen in dem Experiment Hinweise darauf, dass spielerisches Erkunden eine wichtige Rolle bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz spielen könnte. Bislang werden KI-Agenten meist mit konkreten Aufgaben und vorgegebenen Erfolgszielen trainiert. Der Versuch deutet darauf hin, dass sie auch durch selbstständiges Ausprobieren Fähigkeiten entwickeln können.

Die Forscher stellen deshalb eine ungewöhnliche Frage: Könnte eine Art künstliche "Kindheit" dazu beitragen, dass KI-Systeme künftig selbstständiger lernen?

Allerdings bedeutet das nicht, dass die Agenten tatsächlich Freude oder Langeweile empfunden haben. Untersucht wurde ihr beobachtbares Verhalten und nicht ein mögliches Innenleben. Die Studie zeigt vor allem, dass KI-Systeme auch ohne vorgegebenes Ziel erstaunlich kreative Aktivitäten entwickeln und daraus nützliches Wissen gewinnen können.