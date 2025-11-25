Preis-Hammer: Nächster Streamingdienst erhöht Abo-Kosten

Erneut erhöht ein Streamingdienst seine Preise. Dieses Mal müssen Bestandskunden mehr zahlen.

In den letzten Jahren erhöhten die Streaminganbieter immer wieder ihre Preise. Dieses Mal trifft es nicht Neukunden, sondern Bestandskunden.

Disney+ wird ab dem 13. Dezember 2025 wieder teurer. Vor kurzem erhöhte der Anbieter die Kosten für Neukunden. Nun kommen die Bestandskunden an die Reihe. Ab dem 13. Dezember kostet das günstigste Abo 6,99 Euro, das normale 10,99 Euro und das Premium 15,99 Euro.

Bestandskunden wurden gefragt, ob sie der Erhöhung zustimmen. Bei einer Zusage bekamen sie dann eine E-Mail zugesandt.