Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Walt Disney
© Getty Images

Kino-Comeback?

Disney-Beben: Konzern verliert Rechte an DIESER Kult-Figur

10.11.25, 18:05
Teilen

Nach über 35 Jahren liegen die Rechte an "Roger Rabbit" wieder bei Gary K. Wolf – der Autor kann nun neue Projekte umsetzen, darunter einen Live-Action-Film über Jessica Rabbit. 

Seit dem Erfolg von "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" (1988) war die Figur stark unterrepräsentiert, da die Rechte bei Disney lagen. Lediglich ein kurzes Cameo in "Chip und Chap – Die Ritter des Rechts" (2022) zeigte Roger wieder. Durch die 35-Jahres-Copyright-Rückfallklausel kann Wolf mit seiner Figur nun eigene Projekte entwickeln. Dies betrifft Toontown und alle Charaktere seines Buches "Who Censored Roger Rabbit?", auf dem der Film basiert.

Roger Rabbit
© Disney Pictures

Hohe Erwartungen der Fans

Wolf betont: "Jegliche Fortsetzungen müssen mindestens die Qualität des Originals erreichen – in Produktionswert, Ton, Drehbuch, Empathie und Charakterentwicklung. Sie müssen genauso gut oder besser sein. Das erwarten die Fans, und das habe ich ihnen versprochen." Obwohl Wolf gern mit Disney kooperieren würde, sei das Studio nicht zwingend notwendig. Ziel sei, den Fans endlich das zu geben, was sie seit 35 Jahren erwarten, und gleichzeitig Spaß an den neuen Projekten zu haben.

Charles Fleischer und Roger Rabbit

Charles Fleischer und Roger Rabbit

© Getty

Erste Fortschritte

Bob Hoskins und Jessica Rabbit

Bob Hoskins und Jessica Rabbit

© Getty

Seit 2022 arbeitet Wolf an mehreren Projekten. Am weitesten fortgeschritten ist ein Live-Action-Film über Jessica Rabbit, basierend auf seinem Buch "Jessica Rabbit: XERIOUS Business".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden