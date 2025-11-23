„Zoomania 2“: Das ungleiche Duo ist zurück – und bekommt wienerische Verstärkung

Der Anmations-Knaller läuft ab 26. November in den heimischen Kinos. Ein Spaß für Klein und Groß.

Nachdem sie im ersten Teil des Disney-Animationshits ihren wohl größten Kriminalfall gelöst haben, kehren der ehemalige Trickbetrüger Nick Wilde und die ehrgeizige Polizeihäsin Judy Hopps auf die große Leinwand zurück. Doch auch wenn sie längst als eingespieltes Ermittlerteam gelten, läuft in ihrer Partnerschaft nicht immer alles harmonisch ab. Kleine Sticheleien, große Meinungsverschiedenheiten – im Alltag der beiden tierischen Gesetzeshüter brodelt es öfter, als ihnen lieb ist.

Das sieht auch ihr grimmiger Boss Bogo so. Um die Zusammenarbeit seiner Top-Cops zu verbessern, verdonnert er Nick und Judy kurzerhand zum Therapieprogramm „Partner in Krisen“. Was zunächst nach peinlichen Gruppengesprächen und gemeinschaftsfördernden Übungen aussieht, entwickelt sich jedoch rasch zu einer brandgefährlichen Mission: Die berüchtigte Giftschlange Gary De'Snake taucht wieder auf und zwingt das Duo zu einem neuen Undercovereinsatz, der es in sich hat.





Wiener Schmäh

Neben actiongeladenen Szenen und gewohnt pointierten Dialogen wartet „Zoomania 2“ zudem mit einer besonderen Überraschung für das deutschsprachige Publikum auf. Paulus Bohl, vielen als kabarettistischer Shootingstar Dr. Bohl bekannt, leiht im neuen Disney-Abenteuer gleich zwei Figuren seine Stimme – und verpasst ihnen dabei einen charmanten wienerischen Einschlag, der für zusätzliche Lacher sorgen dürfte.

Fans des ersten Teils dürfen sich also auf eine Mischung aus Humor, Herz und Hochspannung freuen, wenn das tierische Ermittlerduo erneut durch die Straßen der pulsierenden Metropole flitzt.

„Zoomania 2“ startet am 26. November im Kino.