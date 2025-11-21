Ansturm garantiert: Diese Stars kommen zur 10. Vienna Comic Con

Bei der Jubiläums-Ausgabe heuer 800 Aussteller und elf Schauspieler zu Gast in Wien - darunter Elijah Wood und "Fluch der Karibik"-Star Kevin McNally

Die Vienna Comic Con öffnet am Samstag zum zehnten Mal. 800 Aussteller präsentieren ein Potpourri aus Fantasy, Horror, Games, Film und TV. Cosplayer schlüpfen in unterschiedlichste Rollen. Stars wie Elijah Wood, Ross Marquand ("Walking Dead") und Jessica Szohr ("Gossip Girl") treffen auf Fans.

© Disney

Auch Kevin McNally, Stammgast in der "Fluch der Karibik"-Filmreihe, wird aus dem Nähkästchen plaudern. Etwa über Johnny Depp: "Es ist großartig, mit ihm zu arbeiten", so der 69-Jährige. Die Rolle als Freibeuter Joshamee Gibbs in allen fünf Teilen von "Pirates of the Caribbean' hat Gibbs zu einer "Piratenikone" gemacht.

© Getty Images

Veranstalter: Elijah Wood der Höhepunkt

Stolz auf die zehnte Ausgabe der Comic Con ist Patrick Krippner, Organisator der zweitägigen Veranstaltung in den Hallen der Messe Wien. Die Vienna Comic Con ist das größte österreichische Event für

Popkultur, Gaming und Cosplay. "Heuer sind elf Schauspieler da, so viele wie nie zuvor", freute er sich. Gegenüber der APA nannte er den Besuch von Elijah Wood als diesjährigen Höhepunkt: "Von ihm bin ich selbst Fan. Ich habe alle 'Herr der Ringe'-Teile zehnmal im Kino gesehen. Er war der Held meiner Jugend. Aber allgemein geht es darum, hier eine coole Zeit zu haben."

Rekord-Ansturm: 40.000 Besucher-Marke in der Messe Wien soll fallen

Einmal im Jahr wird die Messe Wien zwei Tage lang Schauplatz für Starpower aus Film, TV, Comic, Cosplay, Fantasy und Gaming auf 42.000 m² Fläche. Geboten wird ein breites Spektrum an Veranstaltungen und Unterhaltungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen – darunter Vorträge, Shows, Artist Alley und Meet & Greet mit prominenten Stars. Ein Ansturm am Wochenende ist garantiert. Veranstalter Krippner ist überzeugt, "heuer die 40.000-Besucherzahl zu knacken".