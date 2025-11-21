Geheimtipps: "Time Out" kürt die coolsten Straßen der Welt

Wer eine neue Stadt besucht, geht oft als Erstes auf Entdeckungstour und der beste Weg, das echte Flair zu erleben, ist zu Fuß. Jetzt hat das Reiseteam von Time Out die coolsten Straßen der Welt gekürt und wir nehmen Sie mit auf einen Spaziergang durch die angesagtesten Viertel der Welt!

Während die Touristenmassen oft auf die großen Hauptstraßen und bekannten Sehenswürdigkeiten strömen, gibt es abseits dieser Pfade Straßen, die das wahre Leben einer Stadt widerspiegeln. Time Out hat nun die coolsten Straßen der Welt gekürt. Straßen, die nicht nur für ihre Geschichte und Kultur bekannt sind, sondern auch für ihre einzigartige Atmosphäre, die einen ganz besonderen Charme versprüht.

Platz 1: Rua do Senado, Rio de Janeiro

Wer Rio de Janeiro besucht, sollte nicht nur den Zuckerhut und die Copacabana besuchen, ein Spaziergang durch die Rua do Senado gehört ebenfalls auf die Bucket List. Früher bekannt für Antiquitätenläden und alternative Szene-Spots, erlebt die Straße jetzt ein regelrechtes Comeback – mit einer aufregenden Mischung aus traditionellem Charme und hippen, neuen Bars und Cafés. Besonders samstags, wenn der Samba do Armazém Senado die Straßen mit Musik und festlicher Atmosphäre erfüllt, wird klar: Diese Straße ist das pulsierende Herz von Rio.

Platz 2: Orange Street, Osaka

Ursprünglich ein Zentrum für Antiquitäten, hat sich die Straße seit den 2010er Jahren zu einem Hotspot für die internationale Streetwear-Szene entwickelt. Doch die Orange Street ist auch ein historischer Ort, der eine besondere Geschichte erzählt. Nur wenige Schritte von dem hektischen Shinsaibashi-Viertel entfernt, bietet sie einen Einblick in die ruhige Seite der Stadt, wo man Vergangenheit und Zukunft Osakas spüren kann.

Platz 3: Rua do Bonjardim, Porto

In Porto gehört die Rua do Bonjardim zu den Straßen, die das Beste aus beiden Welten vereinen. Sie liegt perfekt zwischen Sehenswürdigkeiten wie dem Bolhão-Markt und der Avenida dos Aliados und ist dennoch ruhig genug, um dem Trubel der Touristenmassen zu entkommen. Von kleinen, einzigartigen Geschäften bis hin zu charmanten Restaurants: Die Rua do Bonjardim verbindet Tradition mit modernem Lebensstil. Wer hier entlang schlendert, bekommt einen authentischen Eindruck vom täglichen Leben in Porto.

Platz 4: Fanghua Street, Chengdu

Was einst eine ruhige Wohnstraße war, hat sich heute zu einem Hotspot für Kreativität und Kultur entwickelt. Cafés, Boutiquen und handgefertigte Schmuckateliers haben sich hier angesiedelt und verleihen der Straße eine junge, dynamische Energie. Gleichzeitig trifft man auf traditionellere Elemente, wie Läden mit würzigen Snacks im Chengdu-Stil oder Treffpunkte, in denen die Einheimischen Mahjong spielen.

Platz 5: Sherbrooke Street West, Montreal

Im westlichen Teil der Straße liegt die „Golden Square Mile“, ein historisches Viertel, das seinen Namen den prachtvollen Privathäusern des 19. Jahrhunderts verdankt. Heute ist es ein begehrter Hotspot für Kunstliebhaber, Shopping-Begeisterte und Feinschmecker. Hier trifft man auf exquisite Architektur, aber auch auf trendige Boutiquen, Vintage-Läden und innovative Restaurants, die die kulinarische Vielfalt Montreals widerspiegeln.

Die coolsten Straßen der Welt im Überblick

Rua do Senado, Rio de Janeiro Orange Street, Osaka Rua do Bonjardim, Porto Fanghua Street, Chengdu Sherbrooke Street West, Montréal Montague Road, Brisbane Maybachufer, Berlin Olympou-Straße, Thessaloniki Orchard Street, New York City Vĩnh-Khanh-Straße, Ho-Chi-Minh-Stadt Rue de Flandre, Brüssel Nishihara Shotengai, Tokio Rue des Gravilliers, Paris Joo Chiat Road, Singapur Avenida Álvaro Obregón, Mexiko-Stadt Jalan Kemang Raya, Jakarta Via Panisperna, Rom Nakpil-Straße, Manila Alserkal Avenue, Dubai Cambie Street, Vancouver Calle del Barquillo, Madrid Kloof Street, Kapstadt Blackstock Road, London Defensa Street, Buenos Aires Pacific Coast Highway, Central Malibu Charoen Nakhon Road, Bangkok Jalan Pudu, Kuala Lumpur Roscoe Street, Chicago Swan Street, Melbourne Boulevard Pasteur, Tanger Northdown Road, Margate

Jede dieser Straßen hat ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Charme und eine Atmosphäre, die Sie so schnell nicht wieder vergessen werden.