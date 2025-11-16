Reise-Hotspots 2026: Das sind die beliebtesten Reiseziele im nächsten Jahr

Wohin zieht es die Reisenden im Jahr 2026? Glücklicherweise hat das Online-Reiseunternehmen eDreams ODIGEO tief in seine Buchungs- und Suchdaten gegraben und bereits die angesagtesten Reiseziele für das kommende Jahr enthüllt. Spoiler: Es gibt ein paar Überraschungen!

Die beliebtesten Reiseziele für 2026 stehen fest: Alle Orte, die Reisende für das kommende Jahr gebucht haben, wurden jetzt in einer spannenden Auswertung zusammengefasst. Als führende Reiseabonnement-Plattform (mit Marken wie eDreams, Opodo, GO Voyages und Travellink) liefert eDreams ODIGEO mit dem jährlichen „A Year in Travel“ Report heiße Einblicke in die Reisetrends und verrät, welche Destinationen die Welt 2026 erobern werden.

Bangkok: Die Nummer 1 weltweit

© Getty Images

Wer Bangkok 2026 auf seiner Bucket List hat, liegt voll im Trend! Die thailändische Metropole dominiert nicht nur die weltweiten Suchanfragen, sondern auch die Buchungszahlen – sie ist die unangefochtene Nummer 1 auf der Reisehitliste. Aber Achtung! Wer auf eine durchzechte Nacht in den Straßen Bangkoks hofft, sollte sich 2026 besser vorher informieren. Thailand hat strenge neue Alkoholvorschriften tagsüber eingeführt. Party-Tiger, ihr seid gewarnt!

Paris: Der Klassiker bleibt Trendziel

© Getty Images

Auf Platz zwei der beliebtesten Ziele zeigt Paris mal wieder, warum es einfach niemals aus der Mode kommt. Auch 2026 bleibt die französische Hauptstadt ein Magnet für Touristen aus aller Welt. Die Stadt bietet eine unvergleichliche Kombination aus Geschichte, Architektur und Kunst. Egal, ob Sie das Louvre-Museum besuchen, durch die Straßen von Montmartre schlendern oder das atemberaubende Flair der Seine genießen, Paris bleibt ein Klassiker, der immer wieder verzaubert.

Rio de Janeiro: Ein Highlight für Sport- und Kulturfans

© Getty Images

Wenn Sie 2026 den heißen Rhythmus des Karnevals und brasilianische Lebensfreude erleben wollen, darf Rio de Janeiro nicht auf der Liste fehlen. Die Zahlen zeigen: Rio gehört zu den Top 3 und wird während des weltberühmten Karnevals und der weiteren Kulturfeste ganz oben auf der Reisewunschliste stehen.

Die Top 10 Reiseziele 2026

Bangkok, Thailand Paris, Frankreich Rio de Janeiro, Brasilien Barcelona, Spanien Rom, Italien London, Vereinigtes Königreich Madrid, Spanien Florianópolis, Brasilien Amsterdam, Niederlande Marrakesch, Marokko

Reisetrends 2026: Sport-, Kultur- und Musikevents

Auch im Jahr 2026 wird der Reiseverkehr stark von globalen Trends und Großereignissen beeinflusst. Besonders Sport-, Kultur- und Musikevents treiben die Buchungen und Suchanfragen schon jetzt in die Höhe. Ob der legendäre Karneval in Rio, der jedes Jahr Tausende von Feierlustigen anzieht, oder die mit Spannung erwartete FIFA-Weltmeisterschaft der Männer – die Gastgeberstädte verzeichnen bereits jetzt einen deutlichen Anstieg des internationalen Interesses.