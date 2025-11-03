Überraschend: Die freundlichsten Städte der Welt im Ranking!

Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen und in manchen Städten gibt es jede Menge davon. Ein aktuelles Ranking enthüllt die gastfreundlichsten Städte der Welt und zeigt, wo Sie die Bewohner mit offenen Armen empfangen.

Es sind oft die kleinen Gesten, die unseren Eindruck von einem Ort prägen, sei es der Kellner, der uns ein nettes Wort zuwirft, oder der Fremde auf der Straße, der uns zulächelt. Diese Momente sind ein wichtiger Faktor, um sich an einem Urlaubsort wirklich willkommen zu fühlen. Das Time Out Magazin hat in einer Umfrage über 18.500 Menschen weltweit befragt, wie einladend sie ihre Heimatstädte finden. Wir werfen einen Blick auf die freundlichsten Städte der Welt.

Porto ist die freundlichste Stadt der Welt

© Getty Images

Porto, die charmante Hafenstadt an der Nordküste Portugals, hat in der globalen Umfrage die höchste Punktzahl erzielt. Ganze 85 Prozent der Bewohner der Stadt beschrieben ihre Heimat als besonders freundlich und einladend. Wer durch die malerischen Straßen von Porto schlendert, wird immer wieder von freundlichen Einheimischen begrüßt, die einem ein Lächeln schenken oder sogar ins Gespräch kommen.

Spanische Städte punkten mit Gastfreundschaft

© Getty Images

Auf dem zweiten Platz landet Bilbao! 71 Prozent der Bewohner dieser spanischen Stadt beschreiben ihre Heimat als äußerst gastfreundlich. Tatsächlich schafften es vier Orte in Spanien unter die Top 20, mehr als jedes andere Land auf der Liste. Vielleicht liegt es an der Mischung aus warmem Klima, köstlichen Tapas und der unaufdringlichen Lebensfreude, die die Spanier so herzlich macht.

Medellín in Kolumbien auf Platz 3

© Getty Images

Medellín, die zweitgrößte Stadt Kolumbiens, belegt den dritten Platz im Ranking. 69 Prozent der Befragten bezeichneten ihre Stadt als besonders einladend. Medellín hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wandel durchgemacht. Vom Ruf einer gefährlichen Stadt hat sie sich zu einer pulsierenden Metropole entwickelt, die nicht nur für ihre atemberaubenden Landschaften und ihr tolles Wetter bekannt ist, sondern auch für ihre freundlichen und aufgeschlossenen Bewohner.

Wien nicht unter den Top 20

Wien wurde kürzlich noch vom Condé Nast Traveller überraschend zur freundlichsten Stadt Europas gekürt. Doch im Time Out-Ranking hat die österreichische Hauptstadt nicht mal den Sprung in die Top 20 geschafft. Vielleicht liegt es an der direkten Befragung der Wiener selbst, die ein wenig nüchterner und reservierter wirken. Aber keine Sorge, wer in Wien mit einem Lächeln auf den Lippen unterwegs ist, wird auch hier mit offenen Armen empfangen, wenn auch mit einer Prise Wiener Grant.

Die freundlichsten Städte der Welt im Überblick

Porto, Portugal Bilbao, Spanien Medellín, Kolumbien Kapstadt, Südafrika Lagos, Nigeria Brighton, UK Madrid, Spanien Lissabon, Portugal Chicago, USA Belfast, UK Hanoi, Vietnam New Orleans, USA Valencia, Spanien Glasgow, UK Abu Dhabi, UAE Chiang Mai, Thailand Montreal, Canada Seville, Spanien Brisbane, Australia Dubai, UAE

Wer auf der Suche nach einem Urlaubsort ist, der einem nicht nur kulinarisch und kulturell, sondern auch menschlich viel zu bieten hat, sollte diese Städte unbedingt auf seine Liste setzen.