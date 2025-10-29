Alles zu oe24VIP
Neues Ranking verrät die 15 sichersten Städte der Welt
© Getty Images

Einwohner&Touristen

Neues Ranking verrät die 15 sichersten Städte der Welt

29.10.25, 13:00
In welchen Städten können sich Reisende und Einwohner wirklich sicher fühlen? Der „Safest Cities Report 2026“ des Versicherungsunternehmens Berkshire Hathaway Travel Protection zeigt, wo Kriminalität oder gesundheitliche Probleme besonders gering sind. Europa liegt im weltweiten Vergleich vorne.

Reisen bedeutet Freiheit, Abenteuer und neue Eindrücke – doch immer mehr Menschen achten bei der Wahl ihres Reiseziels auch auf Sicherheit. In einer Welt, in der politische Unsicherheiten, gesellschaftliche Spannungen und Naturkatastrophen den Alltag beeinflussen können, rückt die Frage nach einem sicheren Reiseziel zunehmend in den Vordergrund. Wo können sich Touristen gefahrlos bewegen? Welche Städte bieten Einwohnern Schutz vor Kriminalität, gesundheitlichen Risiken oder chaotischen Verkehrssituationen?

Antworten liefert der aktuelle „Safest Cities Report 2026“ des Versicherungsunternehmens Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP). Für die Studie wurden die Erfahrungen von über 1.500 US-amerikanischen Reisenden ausgewertet und mit objektiven Sicherheitskennzahlen von Plattformen wie „Numbeo“ oder „GeoSure Global“ kombiniert. Das Ergebnis ist ein Ranking der Städte, die weltweit als besonders sicher gelten – sowohl für den Alltag als auch für touristische Aufenthalte.

Europa im weltweiten Vergleich besonders sicher

Neun der 15 sichersten Metropolen liegen in Europa. Faktoren wie stabile politische Systeme, gut funktionierende öffentliche Infrastruktur und ein hoher Lebensstandard tragen wesentlich zum Sicherheitsgefühl der Reisenden bei. Die Befragten bewerteten die Städte in verschiedenen Kategorien, darunter:

  • Kriminalität
  • Gesundheit
  • Verkehrssicherheit
  • besondere Schutzmaßnahmen für Frauen, LGBTQIA+-Reisende und People of Color

Die Top 5 der sichersten Städte

1. Reykjavik (Island)

Neues Ranking verrät die 15 sichersten Städte der Welt
© Getty Images

Die Hauptstadt Islands belegt zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Ranking. Reykjavik punktet mit sehr niedriger Kriminalität, exzellenter medizinischer Versorgung und einer offenen, hilfsbereiten Bevölkerung. Besonders Frauen, LGBTQIA+-Reisende und People of Color profitieren von durchdachten Sicherheitsmaßnahmen. Einziger Risikofaktor sind Naturgefahren wie Vulkanausbrüche.

2. Kopenhagen (Dänemark)

Neues Ranking verrät die 15 sichersten Städte der Welt
© Getty Images

Kopenhagen ist ein Paradebeispiel für urbane Sicherheit. Gewaltverbrechen sind extrem selten, Fahrräder prägen das Straßenbild, und die Stadt investiert konsequent in nachhaltige Infrastruktur. Reisende erleben hier eine moderne Metropole mit entspannter, fast dörflicher Atmosphäre.

3. Zürich (Schweiz)

Neues Ranking verrät die 15 sichersten Städte der Welt
© Getty Images

Neu im Ranking und gleich auf dem Podium: Zürich überzeugt durch Sauberkeit, politische Stabilität und hervorragende medizinische Versorgung. Die kompakte Stadt ist übersichtlich, und das hohe Preisniveau trägt zu einem geordneten, sicheren Lebensumfeld bei.

4. Amsterdam (Niederlande)

Neues Ranking verrät die 15 sichersten Städte der Welt
© Getty Images

Amsterdam punktet mit Freiheit, Offenheit und sozialer Akzeptanz. Gewaltverbrechen sind selten, der Verkehr ist dank der Fahrradkultur ruhig, und das respektvolle Miteinander macht die Stadt besonders sicher für Reisende.

5. Honolulu (USA/Hawaii)

Neues Ranking verrät die 15 sichersten Städte der Welt
© Getty Images

Honolulu ist die sicherste US-amerikanische Stadt im Ranking. Die hawaiianische Hauptstadt profitiert von entspannter Mentalität, funktionierender Notfallkoordination und starkem gesellschaftlichem Zusammenhalt. Besonders Naturgefahren wie Stürme oder Vulkanausbrüche werden professionell gemanagt.

Das Ranking der Top 15 im Überblick:

  1. Reykjavik
  2. Kopenhagen
  3. Zürich
  4. Amsterdam
  5. Honolulu
  6. Sydney
  7. Barcelona
  8. Lissabon
  9. Tokio
  10. Dublin
  11. Venedig
  12. Seoul
  13. London
  14. Singapur
  15. San Francisco

Österreich nicht vertreten

Keine österreichische Stadt schafft es in die Top 15 des Rankings. Obwohl Wien regelmäßig als eine der lebenswertesten und sichersten Städte Europas gilt, taucht sie in der Studie nicht auf – was möglicherweise an der rein US-amerikanischen Befragungsgruppe liegt.

