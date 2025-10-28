Kurztrips in der Adventszeit: Achtung! Diese Reiseziele sollten Sie jetzt schon buchen

Kurztrips in der Adventszeit sind die perfekte Auszeit zwischen Lichterglanz, Lebkuchen und winterlicher Romantik. Ob Glühwein in Nürnberg, Weihnachtsmärkte in Budapest oder Schneetraum in Südtirol – wir zeigen die schönsten Reiseziele, die Sie jetzt schon buchen sollten.

Die Adventszeit steht vor der Tür – und in diesem Jahr gibt es ein echtes Plus: Der 8. Dezember also ein Feiertag fällt auf einen Montag! Perfekt, um ein verlängertes Wochenende zu planen und den Start in die Weihnachtszeit stilvoll zu feiern. Jetzt ist die Gelegenheit für einen kleinen Kurztrip, bevor die besten Hotels und Märkte ausgebucht sind. Ein paar Tage weg, Lichterglanz genießen, Lebkuchen naschen und den Weihnachtsstress für einen Moment vergessen – mehr braucht es nicht für das perfekte Adventsgefühl.

1. Nürnberg – Wo Weihnachten wohnt

Echte Weihnachtsstimmung pur: Nürnbergs Christkindlesmarkt ist legendär. Gebrannte Mandeln, Bratwurst, Lichterketten – und natürlich der Glühwein. Tipp: Früh buchen, sonst bleibt nur noch der virtuelle Weihnachtsmarkt auf Instagram.

2.Salzburg – Advent wie im Märchen

Mozartstadt trifft Schneegestöber. Weihnachtsmärkte vor dem Dom, festlich geschmückte Altstadtgassen, heiße Maroni. Wer’s ruhig mag, flaniert am Wolfgangsee zwischen Wintermarkt und Glitzerflair.

3. Aarhus, Dänemark – winterlicher Lichterzauber

Dänemarks zweitgrößte Stadt Aarhus überzeugt im Advent mit einer perfekten Mischung aus Gemütlichkeit, Lichterglanz und Weihnachtsmärkten. Die festlich geschmückten Straßen, stimmungsvolle Plätze und die vielen charmanten Cafés mit heißen Getränken laden zum Flanieren ein. Wer also Weihnachten lieber in einer etwas ruhigeren, aber mindestens genauso hübschen Stadt erleben möchte, sollte Aarhus auf die Liste setzen.

4. Straßburg – Europas Weihnachts-Hauptstadt

Christkindelsmärik seit dem 16. Jahrhundert. Glitzernde Fachwerkfassaden, Vin Chaud und der Mix aus französischem Charme und deutscher Weihnachtsliebe. Straßburg ist einfach ein Adventstraum, den man gesehen haben muss.

5. Südtirol – Wellness, Winter, Wein

Wer es ruhig mag: verschneite Berge, gemütliche Chalets, Apfelstrudel und Wellness. Perfekt für kleine Schneewanderungen, Glühwein am Kamin und echte Entspannung ohne Menschenmassen.

6. Städtekurztrip light

Budapest: Lichterketten entlang der Donau, historische Thermalbäder und Weihnachtsmärkte auf der Váci utca.

Lichterketten entlang der Donau, historische Thermalbäder und Weihnachtsmärkte auf der Váci utca. Prag: Goldene Stadt, gotische Altstadt, verführerischer Duft von Trdelník und Glühwein auf dem Altstädter Ring.

Goldene Stadt, gotische Altstadt, verführerischer Duft von Trdelník und Glühwein auf dem Altstädter Ring. Zürich: Die Schweizer Metropole verwandelt sich im Advent in ein Winterwunderland. Vom funkelnden Christkindlimarkt im Hauptbahnhof über die beleuchtete Bahnhofstrasse bis hin zu kleinen Weihnachtsständen in den Altstadtgassen.

Adventsflair jetzt sichern!

Ob Glühwein in Nürnberg, Zimtschnecken in Aarhus oder Schneetraum in Südtirol – die Adventszeit ist perfekt für kleine Auszeiten. Und das Beste: Schon das Buchen fühlt sich wie ein Geschenk an. Also Laptop auf, Heißgetränk bereitstellen und losplanen – bevor der Weihnachtsstress wieder die Regie übernimmt.