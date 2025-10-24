Weniger als 2 Wochen: Diese Weihnachtsmärkte in Wien sperren schon bald auf

In genau 2 Monaten ist Weihnachten! Für viele kann die festliche Saison gar nicht früh genug beginnen und die ersten Wiener Christkindlmärkte öffnen schon bald ihre Tore, um uns bereits Anfang November in Weihnachtsstimmung zu bringen!

Bald heißt es wieder: Glühwein, Punsch und Lebkuchen! Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und ein Besuch auf einem der zauberhaften Christkindlmärkte in Wien darf dabei auf keinen Fall fehlen. Einige von ihnen gehören sogar zu den schönsten in ganz Europa! Schon ab dem 6. November ist es soweit: Die ersten Wiener Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln, Staunen und Genießen ein. Wer es kaum erwarten kann, sich in die winterliche Feststimmung zu stürzen, sollte sich diesen Termin rot im Kalender anstreichen!

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

© Getty Images

Den Startschuss gibt der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn. Vom 6. November bis 6. Jänner 2026 erwartet die Besucher hier mehr als 90 Stände mit handgefertigten Kunstwerken, kulinarischen Köstlichkeiten und jeder Menge Spaß für die ganze Familie. Neu in diesem Jahr ist die Lindt Erlebniswelt sowie ein umfangreiches Musikprogramm. Weihnachtsstimmung garantiert!

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz

Ebenfalls ab dem 6. November öffnet der Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz seine Pforten. Mit 13 Ständen und einem abwechslungsreichen Angebot an Weihnachtsgeschenken und kulinarischen Leckereien ist dieser Markt der perfekte Ort für einen entspannten Zwischenstopp. Und für die kleinen Besucher gibt’s ein eigenes Kinderprogramm, das garantiert für strahlende Augen sorgt!

Adventmarkt Favoriten

Wer es gemütlich mag, sollte sich den Adventmarkt in Favoriten nicht entgehen lassen. Ab dem 7. November lädt der Markt zu einem entspannten Bummel ein. In der einladenden Atmosphäre können Familien nicht nur die traditionellen Köstlichkeiten genießen, sondern auch das bunte Ringelspiel für Kinder ausprobieren. Der Adventmarkt hat vom 7. November bis 24. Dezember geöffnet und bietet die perfekte Auszeit mit heißen Maroni und Punsch.

Weihnachtsmarkt am Stephansplatz

© Getty Images

Ab dem 8. November öffnet das Weihnachtsdorf am Stephansplatz, das zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten in Wien zählt. Direkt im Herzen der Stadt gelegen, bietet der Markt vom 8. November bis 26. Dezember alles, was das Herz in der Adventzeit begehrt: heimisches Kunsthandwerk, festliche Geschenkideen und eine große Auswahl an traditionellen Leckereien.

Ab dem 14. November: Die große Weihnachtsmarkt-Eröffnung

Ab dem 14. November öffnen dann auch die meisten großen Märkte ihre Pforten: der berühmte Christkindlmarkt am Rathausplatz, der romantische Spittelberg-Markt, der Altwiener Christkindlmarkt und das Weihnachtsdorf am Schloss Belvedere sind nur ein paar der Highlights, die sich dann präsentieren.

Die wichtigsten Öffnungszeiten auf einen Blick:

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: 6. Nov. 2025 – 6. Jan. 2026

Weihnachtsmarkt Franz-Jonas-Platz: 6. Nov. – 24. Dez. 2025

Adventmarkt Favoriten: 7. Nov. – 24. Dez. 2025

Weihnachtsmarkt Stephansplatz: 8. Nov. – 26. Dez. 2025

Ab 14. Nov.: Christkindlmarkt Rathausplatz, Altwiener Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Schloss Belvedere, Weihnachtsmarkt am Hof, Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, der Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark

Ein Besuch auf den Wiener Weihnachtsmärkten darf in der Adventzeit einfach nicht fehlen.