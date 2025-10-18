Die besten Thermen mit Relax-Garantie in den Bundesländern

Auf der Suche nach der perfekten Thermen-Auszeit? Wir hätten da ein paar Ideen von der Steiermark bis nach Tirol. Spa-Oasen vom Feinsten, die Ihre Wellness-Auszeit wirklich unvergesslich machen und Entspannung pur garantieren.

Entspannen in einem großzügigen Wellnessbereich, die Stille der majestätischen Berge oder einer sanften Hügellandschaft genießen und Batterien wieder aufladen – das kann man in Österreich hervorragend in einer der vielen Thermen. Insgesamt finden sich in der Alpenrepublik 40 Thermen, in denen es sprudelt, strömt und dampft. Nachstehend die Favoriten der Redaktion.

Steiermark

© Narzissen Vital Resort

Eingebettet in die einzigartige Berg-und Naturlandschaft des Ausseerlandes ist das Narzissen Vital Resort Bad Aussee eine stimmige Kombi aus Suitenhotel und Solebad. Ein vielfältiges Badeerlebnis rund um die Ausseer Sole, den Heilschatz der Region, gibt Kraft und Energie von innen. Solegrotte, Saunalandschaft, Medical Fitness und Medical Wellness, aber auch ganzheitliche Therapie-und Kurprogramme, sowie das Private SPA, garantieren Erholung und Wohlbefinden. Das Highlight der Badehalle ist der große Salzkristall, der die Besucher zur Entschleunigung einlädt.

© Grimming

Die Grimming Therme in Bad Mitterndorf bietet Entspannung und Erholung mit direktem Blick auf das Grimming-Massiv. Mehrere Innen- und Außenbecken mit warmem Thermalwasser, ein großes Saunadorf mit Themensaunen und ein eigener Familienbereich mit Wasserrutsche sorgen für ein vielfältiges Angebot. Das Saunadorf umfasst mehrere Themensaunen, Dampfbäder und einen separaten Damenbereich. Ein Ruheraum und ein Kaltwasserbecken ergänzen das Angebot. Für gezielte Wellnessanwendungen bietet der Welldiana Club Spa verschiedene Massagen, Körperbehandlungen und kosmetische Anwendungen.

© Heiltherme

Aus einer der ergiebigsten Quellen Österreichs sprudelt in der Heiltherme Bad Waltersdorf täglich heilkräftiges Thermalwasser. Hier finden sich Thermalpools im Innen- und Außenbereich und herrliche Rückzugsorte mit Blick über die traumhafte Landschaft. Auch die Saunalandschaft kann sich sehen lassen. Hier hat man die Qual der Wahl zwischen finnischer Sauna, Steirer-Sauna, Garten-Sauna, Kräuter-Solesauna, Sole-Dampfbad, Infrarotkabine, Bio-Sauna und Kräuterdampfbad. Nach dem Saunagang lädt der Saunagarten dazu ein, die belebende Frische der Natur zu genießen.

© Rogner

Alles, außer gewöhnlich ist die Therme Rogner Bad Blumau, gestaltet von Künstler Friedensreich Hundertwasser im Thermen-& Vulkanland Steiermark. Im Mittelpunkt steht das Wasser mit drei heilkräftigen Thermalquellen und 14 unterschiedlichen Innen- und Außenbecken. Allen voran die heiße Vulkania, die stärkste Heilquelle im gesamten Thermen- & Vulkanland. Aus einer Tiefe von über 3.000 m sprudelt es empor. Die Vulkania hat einen Salzgehalt von 17,6 g pro Liter – der natürliche Solegehalt dieses besonderen Heilwassers lässt einen wortwörtlich schweben. Baden wie im Meer geht also auch hierzulande.

Oberösterreich

© Geinberg

In der Therme Geinberg entfaltet sich bei jedem Wetter karibische Lebenslust: Massagen, Bäder, Packungen, dazu Relaxen in Strandkörben. Und in der Oriental World mit Hamam werden sowieso alle Sinne verzaubert. Ausgestattet mit einem Nabelstein – Herzstück des Hamam -, Serailbad, CHAI Oriental Teebar, offenem Arkadenhof sowie Dachgarten mit finnischer Sauna werden alle Wünsche erfüllt.

© Tropicana

Südsee-Flair erlebt man freilich auch in der Cabrio-Therme Tropicana in Bad Schallerbach. Hier relaxt man in einem 14 m hohen und 1.000 m² großen Wintergarten mit Palmenstrand und Thermenlagune. Bei Sonne und angenehmen Außentemperaturen wird das Dach geöffnet. In punkto Pools hat man in der Tropicana die Auswahl. Von der Thermal-Lagune über den Colorama-Pool bis zum Panorama-Pool und Whirlyacht reicht das Angebot. Für die Gesundheit steht die Schwefelgrotte, das Solebad und das Jod-Selen-Gesundheitsbad zur Verfügung. Ein Highlight ist die Korallen-Grotte. Auf Sprudelsitzen bestaunt man die Unterwasserwelt.

Tirol

© Aqua Dome

Auf 65.000 m2 Nettofläche entspannt man in der AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld in 12 In- und Outdoorbecken und 11 Saunen. Eine Top-Attraktion ist das Schweben unter freiem Himmel in den außergewöhnlichen „Schalenbecken“ mit der atemberaubenden Kulisse der 3000er-Gipfel. Nicht umsonst ist der AQUA DOME, der größte Wellnessbereich Tirols, ausgezeichnet als „World’s Best Mineral & Hot Spring Spa“. Übrigens: Jüngst wurde in der Therme ein neues Thermal Longevity-Programm gestartet. Das ganzheitliche Konzept hebt sich bewusst von rein medizinischen Entwürfen ab und ist als Retreat für 5 Übernachtungen gedacht. Es wendet sich an alle, die ohne medizinische „Einstiegshürden“ das Thema Longevity nachhaltig wirksam erleben wollen.